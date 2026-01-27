El actor puertorriqueño Benicio del Toro fue nominado este martes a los premios BAFTA, los galardones más prestigiosos del cine británico, en la categoría de mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra One Battle After Another (Una batalla tras otra), informó la Academia Británica de Cine y Televisión.

Del Toro competirá por la estatuilla el próximo 22 de febrero junto a su compañero de reparto Sean Penn, además de Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Peter Mullan (I Swear) y Stellan Skarsgård (Valor sentimental).

Con esta candidatura, el intérprete boricua suma su cuarta nominación a los BAFTA y aspira a conseguir su segunda máscara dorada, tras haber ganado el premio en 2001 como mejor actor de reparto por Traffic.

En Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, Del Toro da vida a St. Carlos, un personaje central en la historia, descrito como un sensei de kárate y protector de una comunidad indocumentada en el ficticio enclave de Baktan Cross. Su actuación ha sido destacada por la crítica como uno de los pilares emocionales del filme.

La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, combina acción, suspense y comedia negra, y ofrece un retrato íntimo de la ambición, la rivalidad y el poder. La cinta parte de una adaptación literaria y ha sido señalada como una de las producciones más relevantes de la temporada de premios.

One Battle After Another se posiciona como la gran favorita de esta 79 edición de los BAFTA, al acumular un total de 14 nominaciones, incluidas las principales categorías.

Las nominaciones fueron anunciadas este martes en una ceremonia celebrada en la sede de BAFTA, en el centro de Londres, a cargo de los actores Aimee Lou Wood y David Jonsson.

La gala de entrega de los premios BAFTA 2026 se celebrará el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres y será presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming.