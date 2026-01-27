La liga estadounidense de fútbol (MLS) anunció este lunes que ha alcanzado un acuerdo plurianual con Polymarket, la mayor plataforma de mercado de predicciones del mundo, en un movimiento que se produce en un contexto de creciente debate en torno a las apuestas y la integridad deportiva en Estados Unidos.

Según informó la liga en un comunicado, la asociación convierte a Polymarket en socio oficial y exclusivo del mercado de predicciones de la MLS, el MLS All-Star Game, la MLS Cup y la Leagues Cup.

La MLS explicó que el acuerdo busca mejorar la experiencia de los aficionados durante los partidos en directo, así como fomentar la interacción con la denominada “segunda pantalla”, una tendencia creciente entre los seguidores que consumen contenido en tiempo real a través de dispositivos móviles y plataformas digitales.

Polymarket es uno de los principales referentes del auge de los mercados de predicciones, una modalidad que permite a los usuarios anticipar resultados de eventos deportivos, políticos o económicos mediante el uso de criptomonedas. En Estados Unidos, estas plataformas se han consolidado como un termómetro social que va desde prever al ganador de una competición deportiva hasta estimar indicadores económicos como la inflación.

La MLS no es la primera gran liga en explorar este tipo de asociaciones. La NHL de hockey sobre hielo firmó el año pasado acuerdos similares con Polymarket y con Kalshi, otra plataforma destacada del sector. Sin embargo, otras ligas profesionales estadounidenses han mostrado una postura más cautelosa.

En los últimos meses, la NBA se ha visto salpicada por un escándalo relacionado con apuestas ilegales que derivó en la detención, en octubre pasado, del jugador de los Miami Heat Terry Rozier y del entrenador de los Portland Trail Blazers Chauncey Billups. Además, este mismo mes, una veintena de personas fueron acusadas de manipular resultados de partidos universitarios de baloncesto para obtener beneficios a través de apuestas.

Ante este contexto, la MLS subrayó que el acuerdo con Polymarket incluye medidas específicas para proteger la integridad de la competición. Entre ellas, se contempla el monitoreo independiente de las actividades comerciales y la colaboración directa en la supervisión de los mercados vinculados a la MLS y la Leagues Cup.

La liga aseguró que estas salvaguardas son clave para garantizar que la asociación se desarrolle dentro de un marco de transparencia y responsabilidad, en línea con los estándares de integridad deportiva.

Con este acuerdo, la MLS se suma a la lista de competiciones que exploran nuevas vías de interacción digital con sus aficionados, mientras el debate sobre los límites entre entretenimiento, predicción y apuestas continúa ganando protagonismo en el deporte profesional estadounidense.