Menu
Home/Noticias/Juez federal cita al director interino de ICE por incumplir órdenes judiciales en Minnesota

Juez federal cita al director interino de ICE por incumplir órdenes judiciales en Minnesota

Facebook
Twitter
Pinterest
La policía interviene contra los manifestantes que se reunieron frente al hotel donde se cree que se aloja Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 26 de enero de 2026. Se espera que Bovino abandone Minnesota después de que Alex Pretti fuera la segunda persona asesinada por agentes federales en Minneapolis este mes. (Protestas) EFE/EPA/CRAIG LASSIG
El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Las ganancias de General Motors caen más de 55 % en 2025 tras replegarse del negocio de vehículos eléctricos
January 27, 9:00 AM
By
Noticias
Trump afirma que hay avances para rebajar la tensión en Mineápolis tras llamada con el alcalde Jacob Frey
January 27, 8:00 AM
By
LocalNoticias
Zohran Mamdani bromea sobre el congelamiento de los alquileres durante una aparición sorpresa en el programa de Jimmy Fallon
January 27, 7:00 AM
By
Noticias
Meta retira su apelación en Países Bajos y acepta ofrecer cronologías sin algoritmos en Facebook e Instagram
January 26, 8:00 AM
By
Noticias
Estados Unidos y Ecuador refuerzan cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia
January 26, 7:15 AM
By
Noticias
Sheinbaum niega captura en México del narcotraficante canadiense Ryan Wedding y afirma que se entregó voluntariamente
January 26, 7:00 AM
By
Noticias
Tormenta invernal causa muertes, apagones y miles de vuelos cancelados en EE.UU.
January 26, 6:00 AM
By
Noticias
Tribunal federal frena traslado de inmigrante dominicano en Puerto Rico y ordena audiencia de fianza
January 23, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *