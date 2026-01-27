Menu
Home/Farándula/Victoria Beckham es condecorada en Francia como Oficial de las Artes y las Letras

Victoria Beckham es condecorada en Francia como Oficial de las Artes y las Letras

La artista británica Victoria Beckham en una imagen de archivo. EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

La diseñadora británica Victoria Beckham fue condecorada en Francia con el título de Oficial de las Artes y las Letras, una de las distinciones culturales más importantes del país, en un acto encabezado por la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien destacó que la creadora es “un icono mundial” especialmente apreciado por el público francés.

Según recogió la prensa local, Dati subrayó la evolución de la firma de moda fundada por Beckham tras su etapa como integrante del grupo Spice Girls, señalando que se trata de una marca “en evolución perpetua” que ha logrado consolidarse dentro del panorama internacional del diseño contemporáneo.

La ceremonia se celebró en la sede del Ministerio de Cultura en París y contó con la presencia de varios miembros de la familia Beckham. La diseñadora estuvo acompañada por su esposo, el exfutbolista David Beckham, así como por sus hijos Romeo, Cruz y Harper, en un acto de carácter institucional y cultural.

Entre los asistentes a la recepción posterior figuraron también destacadas personalidades del sector del lujo y la moda, como Antoine Arnault y François-Henri Pinault, dos de los principales referentes de la industria francesa del diseño y la alta costura.

La condecoración reconoce la contribución de Victoria Beckham a las artes y la cultura a través de su trabajo en la moda, un ámbito en el que ha logrado posicionar su marca como sinónimo de elegancia contemporánea, proyección internacional y diálogo constante con la tradición creativa europea.

El título de Oficial de las Artes y las Letras es otorgado por el Ministerio de Cultura francés a figuras que han contribuido de manera significativa al desarrollo de las artes y a su difusión dentro y fuera de Francia, y se suma a una lista de reconocimientos que refuerzan el vínculo de la diseñadora con el país y su escena cultural.

