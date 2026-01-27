El beneficio neto de General Motors (GM) en 2025 se redujo un 55,1 % con respecto al año anterior, hasta situarse en 2.697 millones de dólares, principalmente como resultado del repliegue de la compañía en el negocio de los vehículos eléctricos, informó este martes el fabricante estadounidense.

La empresa explicó que durante el ejercicio asumió cargos especiales por 9.839 millones de dólares, de los cuales 7.941 millones estuvieron vinculados a un realineamiento estratégico de su división de vehículos eléctricos, ante una demanda inferior a la prevista y cambios en el entorno regulatorio de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Entre esas modificaciones, la Administración eliminó incentivos federales para la compra de vehículos eléctricos y redujo exigencias en materia de emisiones para los automóviles de combustión, factores que influyeron directamente en la estrategia de GM.

A los menores beneficios también contribuyeron otros cargos extraordinarios, entre ellos 842 millones de dólares por la reestructuración de sus operaciones en China, 657 millones relacionados con asuntos legales y 223 millones asociados a la reorganización de Cruise, su unidad de vehículos autónomos.

En una conferencia con analistas, la presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, reconoció que la compañía estima que los aranceles podrían costarle entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en 2026, siempre que se mantengan en torno al 15 %.

Barra señaló que la empresa confía en que se alcancen acuerdos que eviten un aumento de esos gravámenes, aunque advirtió que cualquier subida adicional tendría un impacto negativo que GM intentaría compensar con otras medidas.

En cuanto a los mercados internacionales, la directiva destacó mejoras en Sudamérica, especialmente en Brasil, donde GM ha logrado mejorar su rendimiento pese a la creciente competencia de fabricantes chinos. Sobre Europa, Barra afirmó que representa una “oportunidad en crecimiento”, aunque reconoció que la presencia actual de la compañía en el continente sigue siendo limitada.

Durante 2025, GM registró ingresos por 185.019 millones de dólares, un 1,3 % menos que en 2024, mientras que su beneficio operativo ajustado (EBIT ajustado) se redujo un 14,6 %, hasta 12.747 millones de dólares.

En el cuarto trimestre, la compañía reportó pérdidas netas de 3.310 millones, lastradas por más de 7.200 millones de dólares en cargos especiales, nuevamente concentrados en el ajuste de capacidad e inversiones en vehículos eléctricos.

Por regiones, el EBIT ajustado de GM Norteamérica cayó a 10.452 millones, frente a los 14.528 millones del año anterior, mientras que las pérdidas por su participación en China mejoraron de forma significativa. A su vez, GM Financial registró un resultado antes de impuestos ajustado de 2.802 millones, por debajo del ejercicio previo.

Tras la publicación de los resultados, el consejo de administración aprobó aumentar el dividendo trimestral hasta 0,18 dólares por acción y autorizó un nuevo programa de recompra de acciones por 6.000 millones de dólares.

En una carta dirigida a los accionistas, Barra afirmó que la empresa espera que 2026 sea un mejor año, con márgenes del EBIT ajustado en Norteamérica de entre 8 % y 10 %, y reiteró que GM continuará incrementando su producción en Estados Unidos hasta alcanzar los 2 millones de vehículos anuales.

“Operamos en un entorno regulatorio cada vez más alineado con la demanda de los clientes. Como resultado, seguimos repatriando producción para atender la fuerte demanda de nuestros vehículos”, concluyó.