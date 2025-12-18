La tumba de Tutmosis II KV42 es una de esas piezas enigmáticas del Valle de los Reyes que, más que respuestas, despierta preguntas. Ubicada en el extremo sur del valle, fue descubierta en 1900 por el arqueólogo británico Howard Carter, quien encontró un sepulcro sorprendentemente vacío. Sin embargo, la arquitectura, los restos de objetos ceremoniales y la inscripción de una reina llamada Hatshepsut-Merytre apuntaban a un uso complejo, posiblemente vinculado al breve reinado de Tutmosis II.
Tutmosis II gobernó Egipto solo unos años durante la dinastía XVIII. Su figura suele quedar opacada por la fuerza política de su esposa, Hatshepsut, y por el legado militar de su hijo Tutmosis III. La identificación de la tumba de Tutmosis II KV42 como su posible lugar de enterramiento abrió un debate que continúa hasta hoy: ¿fue la tumba construida para él originalmente o se destinó a una reina y reutilizada más tarde?
Los hallazgos dentro de la tumba apuntan a una historia compartida. Aunque Carter no encontró un sarcófago real, sí halló fragmentos de vasijas ceremoniales, restos de vendajes y objetos que indican que la tumba fue utilizada al menos en una de sus cámaras. La presencia del nombre de Hatshepsut-Merytre, una reina posterior, sugiere una reutilización del sepulcro, ya sea por necesidad o por razones rituales que aún no están claras.
La estructura de KV42 destaca por su diseño en eje recto, con un corredor descendente que conduce a una cámara principal amplia y preparada para recibir un enterramiento de alto rango. Sin embargo, la ausencia de decoración mural, inusual para una tumba real, alimenta la intriga sobre su propósito inicial. Esto convierte a la tumba de Tutmosis II KV42 en una pieza clave para entender los cambios políticos y funerarios de mediados de la dinastía XVIII.
Las excavaciones modernas, apoyadas por análisis tridimensionales y estudios de microestratigrafía, están revelando pistas nuevas sobre la ocupación del sepulcro. Los arqueólogos creen que el sitio pudo haber sido preparado apresuradamente para Tutmosis II, luego abandonado y más tarde asignado a una reina que tampoco llegó a ocuparlo.
Hoy, KV42 permanece como uno de los misterios abiertos del Valle de los Reyes. Una tumba asociada a un faraón poco documentado, a una reina poderosa y a una época de tensiones dinásticas. Un recordatorio de que el desierto egipcio todavía guarda historias capaces de reescribir la narrativa del antiguo Egipto.