Moscow mule festivo: refrescante, brillante y con sabor de temporada

Moscow mule festivo: refrescante, brillante y con sabor de temporada

© Azurita | Dreamstime.com

Este Moscow mule festivo toma la frescura clásica del cóctel original y la transforma con sabores de temporada. El jugo de arándano aporta un color vibrante y ligeramente ácido, el jengibre del ginger beer le da chispa y energía, y la lima equilibra todo con un toque cítrico. Es una bebida ligera, aromática y perfecta para reuniones, cenas especiales o cualquier celebración de fin de año. Servido en su tradicional vaso de cobre, se vuelve aún más llamativo.

Ingredientes (1 cóctel)

  • 2 oz de vodka
  • 2 oz de jugo de arándano rojo (cranberry)
  • ½ oz de jugo de lima fresco
  • Ginger beer frío
  • Hielo
  • Arándanos frescos y una ramita de romero para decorar

Preparación

  1. Llena una taza de cobre o vaso alto con hielo.
  2. Agrega el vodka, el jugo de arándano y el jugo de lima.
  3. Completa con ginger beer al gusto.
  4. Mezcla suavemente para integrar los sabores.
  5. Decora con arándanos frescos y una ramita de romero, que aporta un aroma herbal muy propio de la temporada.

Consejos

  • Si quieres una versión más cítrica, añade un poco de ralladura de lima.
  • Para un toque más dulce, agrega una pizca de miel o jarabe simple.
  • Congela los arándanos para que funcionen como hielo decorativo.
  • También funciona muy bien con vodka infusionado con naranja o canela.

El Moscow mule festivo es una bebida ligera, chispeante y perfecta para dar un aire de celebración sin volverse pesada.

