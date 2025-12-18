Este Moscow mule festivo toma la frescura clásica del cóctel original y la transforma con sabores de temporada. El jugo de arándano aporta un color vibrante y ligeramente ácido, el jengibre del ginger beer le da chispa y energía, y la lima equilibra todo con un toque cítrico. Es una bebida ligera, aromática y perfecta para reuniones, cenas especiales o cualquier celebración de fin de año. Servido en su tradicional vaso de cobre, se vuelve aún más llamativo.

Ingredientes (1 cóctel)

2 oz de vodka

2 oz de jugo de arándano rojo (cranberry)

½ oz de jugo de lima fresco

Ginger beer frío

Hielo

Arándanos frescos y una ramita de romero para decorar

Preparación

Llena una taza de cobre o vaso alto con hielo. Agrega el vodka, el jugo de arándano y el jugo de lima. Completa con ginger beer al gusto. Mezcla suavemente para integrar los sabores. Decora con arándanos frescos y una ramita de romero, que aporta un aroma herbal muy propio de la temporada.

Consejos

Si quieres una versión más cítrica, añade un poco de ralladura de lima.

Para un toque más dulce, agrega una pizca de miel o jarabe simple.

Congela los arándanos para que funcionen como hielo decorativo.

También funciona muy bien con vodka infusionado con naranja o canela.

El Moscow mule festivo es una bebida ligera, chispeante y perfecta para dar un aire de celebración sin volverse pesada.