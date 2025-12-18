Este Moscow mule festivo toma la frescura clásica del cóctel original y la transforma con sabores de temporada. El jugo de arándano aporta un color vibrante y ligeramente ácido, el jengibre del ginger beer le da chispa y energía, y la lima equilibra todo con un toque cítrico. Es una bebida ligera, aromática y perfecta para reuniones, cenas especiales o cualquier celebración de fin de año. Servido en su tradicional vaso de cobre, se vuelve aún más llamativo.
Ingredientes (1 cóctel)
- 2 oz de vodka
- 2 oz de jugo de arándano rojo (cranberry)
- ½ oz de jugo de lima fresco
- Ginger beer frío
- Hielo
- Arándanos frescos y una ramita de romero para decorar
Preparación
- Llena una taza de cobre o vaso alto con hielo.
- Agrega el vodka, el jugo de arándano y el jugo de lima.
- Completa con ginger beer al gusto.
- Mezcla suavemente para integrar los sabores.
- Decora con arándanos frescos y una ramita de romero, que aporta un aroma herbal muy propio de la temporada.
Consejos
- Si quieres una versión más cítrica, añade un poco de ralladura de lima.
- Para un toque más dulce, agrega una pizca de miel o jarabe simple.
- Congela los arándanos para que funcionen como hielo decorativo.
- También funciona muy bien con vodka infusionado con naranja o canela.
El Moscow mule festivo es una bebida ligera, chispeante y perfecta para dar un aire de celebración sin volverse pesada.