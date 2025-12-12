Zuppa di pesce: sopa italiana de mariscos, rústica y llena de sabor

La zuppa di pesce es un clásico de la cocina italiana costera. Es una sopa abundante hecha con una mezcla de pescados y mariscos frescos, cocinados en una base de tomate, vino blanco, ajo y hierbas. El resultado es un caldo intenso, fragante y perfecto para servir con pan crujiente. Es un plato rústico, simple y lleno de carácter, ideal para quienes aman los sabores del mar.
Ingredientes (4 porciones)
Mariscos y pescado
- 300 g de filetes de pescado firme (merluza, bacalao, pargo), en cubos
- 300 g de camarones pelados
- 300 g de mejillones frescos
- 300 g de almejas frescas
- 200 g de calamares en aros (opcional)
Base de la sopa
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla picada finamente
- 3 dientes de ajo picados
- 1 lata (400 g) de tomate triturado
- ½ taza de vino blanco seco
- 3 tazas de caldo de pescado o mariscos
- 1 cucharadita de hojuelas de chile (opcional)
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco picado para decorar
- Pan tostado para servir
Preparación
1. Prepara la base
- En una olla grande, calienta el aceite de oliva.
- Sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
- Añade el ajo y cocina 1 minuto.
- Agrega el vino blanco y deja reducir unos minutos.
- Incorpora el tomate triturado, el caldo, el orégano, el laurel, las hojuelas de chile, sal y pimienta.
- Cocina a fuego medio durante 10 minutos para que los sabores se integren.
2. Añade los mariscos
- Agrega primero los calamares y cocina 5 minutos (si usas).
- Incorpora el pescado y cocina 3 minutos.
- Añade las almejas y mejillones; tapa la olla y cocina 4–5 minutos hasta que se abran.
- Finalmente, añade los camarones y cocina 2–3 minutos más, hasta que estén rosados.
3. Servir
Retira la hoja de laurel, ajusta sal y pimienta, y sirve caliente.
Decora con perejil fresco picado y acompaña con pan tostado para mojar en el caldo.
Consejos
- Si alguna almeja o mejillón no se abre, descártalo.
- Usa pescado firme para evitar que se deshaga.
- El vino blanco es clave para darle profundidad al caldo.
- Agrega un chorrito de aceite de oliva extra al final para realzar el sabor.
La zuppa di pesce es simple, elegante y perfecta para una cena especial o un antojo de comida mediterránea auténtica.