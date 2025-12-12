Zuppa di pesce: sopa italiana de mariscos, rústica y llena de sabor

La zuppa di pesce es un clásico de la cocina italiana costera. Es una sopa abundante hecha con una mezcla de pescados y mariscos frescos, cocinados en una base de tomate, vino blanco, ajo y hierbas. El resultado es un caldo intenso, fragante y perfecto para servir con pan crujiente. Es un plato rústico, simple y lleno de carácter, ideal para quienes aman los sabores del mar.

Ingredientes (4 porciones)

Mariscos y pescado

300 g de filetes de pescado firme (merluza, bacalao, pargo), en cubos

300 g de camarones pelados

300 g de mejillones frescos

300 g de almejas frescas

200 g de calamares en aros (opcional)

Base de la sopa

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla picada finamente

3 dientes de ajo picados

1 lata (400 g) de tomate triturado

½ taza de vino blanco seco

3 tazas de caldo de pescado o mariscos

1 cucharadita de hojuelas de chile (opcional)

1 cucharadita de orégano seco

1 hoja de laurel

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Pan tostado para servir

Preparación

1. Prepara la base

En una olla grande, calienta el aceite de oliva. Sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Añade el ajo y cocina 1 minuto. Agrega el vino blanco y deja reducir unos minutos. Incorpora el tomate triturado, el caldo, el orégano, el laurel, las hojuelas de chile, sal y pimienta. Cocina a fuego medio durante 10 minutos para que los sabores se integren.

2. Añade los mariscos

Agrega primero los calamares y cocina 5 minutos (si usas). Incorpora el pescado y cocina 3 minutos. Añade las almejas y mejillones; tapa la olla y cocina 4–5 minutos hasta que se abran. Finalmente, añade los camarones y cocina 2–3 minutos más, hasta que estén rosados.

3. Servir

Retira la hoja de laurel, ajusta sal y pimienta, y sirve caliente.

Decora con perejil fresco picado y acompaña con pan tostado para mojar en el caldo.

Consejos

Si alguna almeja o mejillón no se abre, descártalo.

Usa pescado firme para evitar que se deshaga.

El vino blanco es clave para darle profundidad al caldo.

Agrega un chorrito de aceite de oliva extra al final para realzar el sabor.

La zuppa di pesce es simple, elegante y perfecta para una cena especial o un antojo de comida mediterránea auténtica.