El arroz con gandules es un plato insignia de la cocina puertorriqueña. Tiene un aroma profundo, una mezcla de colores vibrantes y un sabor que recuerda reuniones familiares, música en la casa y ollas grandes compartidas con todos. Preparado con sofrito, adobo, gandules y un toque salado que puede venir del SPAM o del tocino, este arroz queda suelto, lleno de sabor y con ese gusto casero que todos reconocen como “aprobado por la abuela”.

Ingredientes (6–8 porciones)

Base del arroz

2 tazas de arroz de grano largo

1 lata de gandules (con su líquido)

3 cucharadas de aceite

½ taza de sofrito

1 taza de SPAM en cubitos o 4–5 tiras de tocino picado

1 sobre de sazón con achiote

1 cucharadita de adobo

½ cucharadita de orégano

2 tazas de caldo de pollo o agua

2 cucharadas de aceitunas verdes picadas (opcional pero clásico)

1 hoja de laurel

Sal al gusto

Preparación

1. Sofríe la base del sabor

En una olla grande o caldero, calienta el aceite a fuego medio. Si usas tocino, dóralo hasta que suelte grasa y quede crujiente. Si usas SPAM, sofríelo hasta que esté dorado. Agrega el sofrito y cocina varios minutos para que libere su aroma. Añade el sazón con achiote, el adobo y el orégano. Mezcla bien.

2. Incorpora los gandules

Añade la lata de gandules con su líquido. Agrega las aceitunas y mezcla. Cocina 2–3 minutos para unir los sabores.

3. Agrega el arroz

Incorpora el arroz y mezcla para que se cubra completamente con el sofrito y los condimentos. Vierte el caldo o agua. Añade la hoja de laurel. Ajusta sal si es necesario.

4. Cocina a punto perfecto

Lleva a ebullición. Cuando el líquido se reduzca casi por completo, baja el fuego al mínimo. Tapa la olla y cocina 20–25 minutos sin destapar. Revisa la textura; el arroz debe quedar suelto, aromático y con un color dorado uniforme. Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos antes de servir.

Consejos

Para un sabor más profundo, añade un chorrito de caldo adicional después de mezclar el arroz con el sofrito.

Si quieres el arroz más amarillo, agrega media cucharadita extra de achiote o un toque de cúrcuma.

No remuevas el arroz mientras se cocina para evitar que se apelmace.

El caldero de aluminio viejo de la abuela siempre da mejor textura.

Este arroz con gandules estilo abuela queda fragante, con capas de sabor, textura equilibrada y ese toque salado del SPAM o del tocino que hace que el plato se sienta totalmente casero y lleno de tradición.