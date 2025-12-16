El arroz con gandules es un plato insignia de la cocina puertorriqueña. Tiene un aroma profundo, una mezcla de colores vibrantes y un sabor que recuerda reuniones familiares, música en la casa y ollas grandes compartidas con todos. Preparado con sofrito, adobo, gandules y un toque salado que puede venir del SPAM o del tocino, este arroz queda suelto, lleno de sabor y con ese gusto casero que todos reconocen como “aprobado por la abuela”.
Ingredientes (6–8 porciones)
Base del arroz
- 2 tazas de arroz de grano largo
- 1 lata de gandules (con su líquido)
- 3 cucharadas de aceite
- ½ taza de sofrito
- 1 taza de SPAM en cubitos o 4–5 tiras de tocino picado
- 1 sobre de sazón con achiote
- 1 cucharadita de adobo
- ½ cucharadita de orégano
- 2 tazas de caldo de pollo o agua
- 2 cucharadas de aceitunas verdes picadas (opcional pero clásico)
- 1 hoja de laurel
- Sal al gusto
Preparación
1. Sofríe la base del sabor
- En una olla grande o caldero, calienta el aceite a fuego medio.
- Si usas tocino, dóralo hasta que suelte grasa y quede crujiente. Si usas SPAM, sofríelo hasta que esté dorado.
- Agrega el sofrito y cocina varios minutos para que libere su aroma.
- Añade el sazón con achiote, el adobo y el orégano. Mezcla bien.
2. Incorpora los gandules
- Añade la lata de gandules con su líquido.
- Agrega las aceitunas y mezcla.
- Cocina 2–3 minutos para unir los sabores.
3. Agrega el arroz
- Incorpora el arroz y mezcla para que se cubra completamente con el sofrito y los condimentos.
- Vierte el caldo o agua.
- Añade la hoja de laurel.
- Ajusta sal si es necesario.
4. Cocina a punto perfecto
- Lleva a ebullición.
- Cuando el líquido se reduzca casi por completo, baja el fuego al mínimo.
- Tapa la olla y cocina 20–25 minutos sin destapar.
- Revisa la textura; el arroz debe quedar suelto, aromático y con un color dorado uniforme.
- Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos antes de servir.
Consejos
- Para un sabor más profundo, añade un chorrito de caldo adicional después de mezclar el arroz con el sofrito.
- Si quieres el arroz más amarillo, agrega media cucharadita extra de achiote o un toque de cúrcuma.
- No remuevas el arroz mientras se cocina para evitar que se apelmace.
- El caldero de aluminio viejo de la abuela siempre da mejor textura.
Este arroz con gandules estilo abuela queda fragante, con capas de sabor, textura equilibrada y ese toque salado del SPAM o del tocino que hace que el plato se sienta totalmente casero y lleno de tradición.