Arroz con gandules estilo abuela: sabroso, aromático y con ese toque clásico de la casa

© Ana Guzman | Dreamstime.com

El arroz con gandules es un plato insignia de la cocina puertorriqueña. Tiene un aroma profundo, una mezcla de colores vibrantes y un sabor que recuerda reuniones familiares, música en la casa y ollas grandes compartidas con todos. Preparado con sofrito, adobo, gandules y un toque salado que puede venir del SPAM o del tocino, este arroz queda suelto, lleno de sabor y con ese gusto casero que todos reconocen como “aprobado por la abuela”.

Ingredientes (6–8 porciones)

Base del arroz

  • 2 tazas de arroz de grano largo
  • 1 lata de gandules (con su líquido)
  • 3 cucharadas de aceite
  • ½ taza de sofrito
  • 1 taza de SPAM en cubitos o 4–5 tiras de tocino picado
  • 1 sobre de sazón con achiote
  • 1 cucharadita de adobo
  • ½ cucharadita de orégano
  • 2 tazas de caldo de pollo o agua
  • 2 cucharadas de aceitunas verdes picadas (opcional pero clásico)
  • 1 hoja de laurel
  • Sal al gusto

Preparación

1. Sofríe la base del sabor

  1. En una olla grande o caldero, calienta el aceite a fuego medio.
  2. Si usas tocino, dóralo hasta que suelte grasa y quede crujiente. Si usas SPAM, sofríelo hasta que esté dorado.
  3. Agrega el sofrito y cocina varios minutos para que libere su aroma.
  4. Añade el sazón con achiote, el adobo y el orégano. Mezcla bien.

2. Incorpora los gandules

  1. Añade la lata de gandules con su líquido.
  2. Agrega las aceitunas y mezcla.
  3. Cocina 2–3 minutos para unir los sabores.

3. Agrega el arroz

  1. Incorpora el arroz y mezcla para que se cubra completamente con el sofrito y los condimentos.
  2. Vierte el caldo o agua.
  3. Añade la hoja de laurel.
  4. Ajusta sal si es necesario.

4. Cocina a punto perfecto

  1. Lleva a ebullición.
  2. Cuando el líquido se reduzca casi por completo, baja el fuego al mínimo.
  3. Tapa la olla y cocina 20–25 minutos sin destapar.
  4. Revisa la textura; el arroz debe quedar suelto, aromático y con un color dorado uniforme.
  5. Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos antes de servir.

Consejos

  • Para un sabor más profundo, añade un chorrito de caldo adicional después de mezclar el arroz con el sofrito.
  • Si quieres el arroz más amarillo, agrega media cucharadita extra de achiote o un toque de cúrcuma.
  • No remuevas el arroz mientras se cocina para evitar que se apelmace.
  • El caldero de aluminio viejo de la abuela siempre da mejor textura.

Este arroz con gandules estilo abuela queda fragante, con capas de sabor, textura equilibrada y ese toque salado del SPAM o del tocino que hace que el plato se sienta totalmente casero y lleno de tradición.

