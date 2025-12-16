Estados Unidos realizó este lunes tres ataques militares contra tres embarcaciones supuestamente operadas por redes de narcotráfico en el Pacífico Oriental, cerca de las costas de Colombia, en el marco del operativo denominado ‘Lanza del Sur’.

De acuerdo con información publicada por el Comando Sur de Estados Unidos en su cuenta oficial de X, ocho tripulantes murieron durante los ataques. La publicación incluyó un video del operativo, que fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Según la inteligencia militar estadounidense, las embarcaciones se desplazaban por rutas marítimas conocidas por el tráfico de drogas y participaban activamente en el transporte de estupefacientes y armamento.

La oficina de la Fuerza de Tarea indicó que la operación forma parte de una estrategia más amplia cuyo objetivo es interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas consideradas terroristas, que utilizan corredores marítimos para sus actividades ilícitas.

Escalada regional y advertencias de Trump

El ataque ocurre en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en aguas internacionales, impulsada por la política del presidente Donald Trump, quien ha afirmado en reiteradas ocasiones que planea iniciar operativos terrestres en Venezuela con el argumento de erradicar el narcotráfico.

La semana pasada, Trump aseguró que el presidente colombiano Gustavo Petro sería “el siguiente”, en referencia a su estrategia de presión regional, aplicada previamente contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Balance del operativo

Desde el inicio del despliegue militar en la región, más de 26 embarcaciones han sido destruidas y alrededor de 90 personas han muerto, según cifras difundidas por las autoridades estadounidenses.

El operativo ‘Lanza del Sur’ se ha convertido en uno de los mayores despliegues navales recientes de Estados Unidos en la región, generando preocupación entre gobiernos latinoamericanos por el impacto en la seguridad regional y el respeto al derecho internacional.