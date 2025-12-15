Los Clams Casino son un clásico estadounidense de inspiración italiana. Son almejas abiertas al vapor y luego horneadas con una mezcla sabrosa de mantequilla, pimientos, ajo y tocino crujiente. Cada concha se transforma en un pequeño bocado lleno de aroma, textura y profundidad de sabor: salinidad natural del mar, notas ahumadas del tocino y un toque vegetal que equilibra todo. Es una entrada sofisticada, colorida y perfecta para ocasiones especiales o cenas donde quieres algo elegante pero sencillo de preparar.

Ingredientes (12 almejas)

12 almejas grandes (littleneck o similar), limpias

4 tiras de tocino picado

2 cucharadas de mantequilla

½ pimiento rojo picado finamente

½ pimiento verde picado finamente

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de cebolla picada

¼ taza de pan rallado

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 cucharada de jugo de limón

Sal y pimienta al gusto

Queso parmesano rallado (opcional)

Rodajas de limón para servir

Preparación

1. Abre las almejas

Coloca las almejas en una olla con un chorrito de agua. Tapa y cocina a fuego medio hasta que se abran (3–5 minutos). Descarta las que no se abran. Retira la parte superior de la concha y mantén la carne en la base.

2. Prepara el relleno

En una sartén, cocina el tocino hasta que esté dorado y crujiente. Retira y reserva. En la misma sartén, añade la mantequilla y sofríe el ajo, la cebolla y los pimientos hasta que estén suaves y fragantes. Incorpora el pan rallado, el perejil, el jugo de limón y el tocino. Mezcla todo y ajusta con sal y pimienta.

3. Rellena y hornea

Precalienta el horno a 425 °F / 220 °C. Coloca una cucharada de la mezcla sobre cada almeja. Si quieres un acabado más gratinado, añade un poco de parmesano por encima. Hornea 8–10 minutos, hasta que estén doradas en la superficie.

4. Servir

Sirve caliente con rodajas de limón y, si deseas, unas gotas adicionales de jugo fresco para realzar el sabor.

Consejos

Si las almejas sueltan mucho líquido, añádelo a la mezcla para intensificar el sabor.

Puedes sustituir parte del pan rallado por panko para una capa más crujiente.

Agrega una pizca de chile seco si quieres un toque picante.

Funcionan muy bien como aperitivo para cenas de mariscos o celebraciones especiales.

Los Clams Casino son una entrada vibrante, aromática y con un equilibrio delicioso entre el mar, las verduras y el toque ahumado del tocino.