El lunes 15 de diciembre amanece bajo el poderoso influjo del Sol en Sagitario, inyectando un deseo de expansión, optimismo y búsqueda de la verdad. La conjunción de la Luna en Aries con Urano genera una energía de cambio repentino y la necesidad de libertad personal, especialmente en asuntos domésticos o financieros. Por su parte, la presencia de Júpiter en Cáncer sigue promoviendo la seguridad emocional y el crecimiento en el ámbito familiar, mientras que la tensa cuadratura de Mercurio a Neptuno podría generar cierta confusión en las comunicaciones. Es un día para actuar con valentía, pero revisando los detalles.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

El lunes te encuentra con la Luna en tu signo, impulsándote a tomar la iniciativa. Con la Luna en conjunción con Urano, un impulso inesperado en tus finanzas o una noticia económica favorable (quizás ese aumento o bono que esperabas) podría llevarte a considerar seriamente un cambio de residencia o una inversión significativa en tu hogar. Confía en tu instinto para negociar, pero no te precipites.

Afirmación: “Acepto el cambio con valentía y mi prosperidad se expande con cada decisión.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Aries en conjunción con Urano (impulso a la acción y sorpresas).

Números de la Suerte: 1, 8, 15.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

La energía de la semana choca con tu necesidad de estabilidad. La cuadratura de Mercurio a Neptuno puede exacerbar el pesimismo o hacer que te aísles si no gestionas tus expectativas. Es fundamental que hoy te centres en la gratitud y aprecies lo que ya tienes. Un cambio de perspectiva mental (tu actitud) será el motor para mejorar tus relaciones y encontrar la alegría en las pequeñas cosas.

Afirmación: “Libero el pesimismo. Elijo la alegría y la gratitud como mi estado natural.”

Acontecimiento Astrológico: Mercurio en Sagitario en cuadratura a Neptuno en Piscis (posible confusión mental; enfócate en la claridad).

Números de la Suerte: 4, 5, 16.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Estás en un momento de alineación estelar. Los cambios positivos que has estado gestando en las últimas semanas se manifiestan hoy, impulsados por la energía del Sol en tu casa de las relaciones. Estos avances benefician tanto tu carrera como tu vida amorosa. La solución a esos pequeños problemas domésticos se presenta de manera fluida. Tu esfuerzo y versatilidad están dando sus frutos.

Afirmación: “Mi esfuerzo se transforma en éxito profesional y felicidad sentimental.”

Acontecimiento Astrológico:Trígono de Venus a Júpiter (favorece las relaciones y el crecimiento en el hogar).



Números de la Suerte: 3, 7, 11.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Hoy puedes sentir que las relaciones personales te cuestan más de lo normal debido a la tensión entre lo que das y lo que recibes. La presencia de Júpiter en tu signo (aunque en retirada) te hace extremadamente generoso. Sin embargo, no todos poseen tu nivel de entrega. Aprender a establecer límites sanos será tu gran lección del día; la generosidad verdadera no espera reciprocidad.

Afirmación:“Mi valor no depende de la reciprocidad de los demás. Soy generoso sin sacrificar mis límites.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en cuadratura a tu Sol natal (tensión emocional y necesidad de autoafirmación).



Números de la Suerte: 2, 9, 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El Sol en Sagitario (signo de fuego afín) potencia tu creatividad y tu deseo de destacar. La ayuda de una persona clave (posiblemente con influencia internacional o en el ámbito de la enseñanza) se vuelve crucial para un proyecto profesional. En el amor, la originalidad y la chispa creativa marcan la pauta. Rompe con la rutina para avivar la pasión.

Afirmación: “Mi creatividad es un imán para el éxito, y mi originalidad define mis relaciones.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Trígono a la Luna (armonía entre voluntad y emoción; impulso creativo).

Números de la Suerte: 6, 10, 19.

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Hoy te implicas emocionalmente en un asunto de salud, ya sea tuyo o de alguien cercano. La noticia que recibes sobre una evolución médica es satisfactoria, lo que te trae un alivio palpable. Aunque tu mente esté concentrada en detalles sanitarios (quizás citas o información especializada), el hogar podría ser un caos. Desconecta y permite que el orden interno sea tu prioridad.

Afirmación:“La salud y el bienestar fluyen hacia mí y hacia mis seres queridos. El caos es temporal.”

Acontecimiento Astrológico: : Sextil de Marte a tu Sol natal (energía para abordar temas de salud y servicio).

Números de la Suerte: 12, 18, 21.

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Un asunto de negocios o una oportunidad financiera está rondando tu vida. La Luna en cuadratura a Plutón te invita a profundizar y a buscar la verdad detrás de las apariencias. Hoy es el día perfecto para sentarte, analizar pros y contras, y buscar la opinión de expertos. No actúes sin tener todos los datos. La reflexión te dará la ventaja.

Afirmación: Mi intuición me guía hacia decisiones financieras inteligentes y equilibradas.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cuadratura a Plutón (necesidad de transformar asuntos financieros/negocios).

Números de la Suerte: 17, 25, 77.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El buen manejo de tu energía te asegura una jornada productiva y placentera. La disciplina laboral del pasado da paso a un descanso merecido. Aprovecha este día para recargar pilas, ya que tu organismo está listo para el esfuerzo y la diversión. La noche promete ser gratificante, con una conexión profunda y alegre junto a tu pareja y amigos.

Afirmación: “El descanso de hoy es la fuerza para mis logros de mañana. Disfruto cada momento de paz.”

Acontecimiento Astrológico:Trígono de Sol a Urano (armonía entre la voluntad y la innovación en el descanso).

Números de la Suerte: 13, 44, 50.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Con el Sol en tu signo, tu optimismo está en su punto más alto. Un reto profesional o personal inmediato exige tu total confianza. No te compares con los demás. La energía de la Luna te empuja a la acción. Ha llegado tu momento de brillar y demostrar tu preparación y visión. Aprovecha esta oportunidad sin dudar.

Afirmación: “Confío plenamente en mis capacidades. Mi oportunidad está aquí y la aprovecho al máximo.

Acontecimiento Astrológico: Sol en tu signo (vitalidad y enfoque en metas personales).

Números de la Suerte: 5, 14, 33.

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Las posibilidades de viaje se multiplican, pero con un matiz: el deseo de viajar solo o cruzar fronteras inesperadas. Esta energía de exploración (influencia de Sagitario en tu zona de finales) te obliga a reflexionar sobre compromisos personales. Tendrás mucho que meditar. Acepta el silencio y usa tu mente estructurada para sopesar el futuro.

Afirmación:“Mis decisiones me guían hacia el crecimiento. Equilibro mi necesidad de libertad con mis responsabilidades.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en cuadratura a tu Sol natal (tensión entre la necesidad de independencia y la estructura).

Números de la Suerte: 8, 26, 29.

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Tras una intensa actividad, la calma regresa, pero no sin antes enfrentar temas administrativos. Un seguro médico o un préstamo hipotecario (influencia de Saturno) pueden requerir tu atención. Tu vitalidad está baja; la clave para recuperarla no es solo el descanso, sino una revisión profunda de tu dieta. Prioriza tu bienestar físico y emocional.

Afirmación: “Recupero mi serenidad priorizando mi salud. Soy capaz de resolver cualquier asunto administrativo.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Sextil a tu signo (facilita la resolución de problemas en comunidad).

Números de la Suerte: 4, 13, 41.

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Las preocupaciones profesionales han minado tu tranquilidad. La tensión de la cuadratura de Mercurio a Neptuno puede hacer que te guardes esta inquietud. Es vital que hoy rompas el silencio. Busca una persona de confianza (un mentor, un familiar o un amigo íntimo) para verbalizar tus miedos. Compartir tu carga te liberará y te permitirá ver soluciones prácticas.

Afirmación: “Mi voz es poderosa. Expreso mis inquietudes y encuentro soluciones claras.”

Acontecimiento Astrológico: Cuadratura de Mercurio a Neptuno (confusión y sensibilidad aumentada; necesidad de hablar).

Números de la Suerte: 6, 7, 11.