Sech nos trae 1AM – NO ESPERES UN CALL, un video oficial que huele a madrugada, memoria reciente y deseos que no se apagaron con el sol. En el Sech 1AM – NO ESPERES UN CALL video oficial, cada escena se siente como ese momento justo después de una noche intensa: luces bajas, miradas que buscan explicación y un latido que no se calla. La canción mezcla ritmo urbano con letras crudas que parecen sacadas de un chat que nunca se envió, capturando esa sensación de “esa noche terminó de día” y aún sigue en tu cabeza. Sech navega entre el ritmo y la introspección con una naturalidad que te pone a pensar mientras te mueve el cuerpo.

Este estreno no es solo música, es ese recuerdo que no te deja dormir.