Un equipo internacional de científicos ha logrado descifrar y reorganizar el papel fundamental, aunque a veces impredecible, que desempeñan los neutrófilos en la salud humana. Estas células, las más abundantes del sistema inmunitario, son las primeras en responder cuando el organismo sufre una infección o una lesión, pero también pueden agravar enfermedades si su reacción se descontrola.

El avance llega de la mano de un consorcio liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de España, junto con la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Yale en Estados Unidos y la Universidad Westlake en China. Los resultados del trabajo fueron publicados esta semana en la revista científica Nature.

NeuMap, una guía inédita del sistema inmunitario

La investigación ha dado lugar a NeuMap, el primer mapa global que describe cómo se organizan los neutrófilos en distintos tejidos, a lo largo de las etapas de la vida y frente a múltiples enfermedades. Hasta ahora, la ausencia de una referencia integral había dificultado comprender por qué estas células son esenciales para la defensa del organismo, pero también responsables de daños graves en ciertas patologías.

Los neutrófilos son indispensables para combatir patógenos y, en muchos casos, para sobrevivir a una enfermedad. Sin embargo, su activación excesiva se ha vinculado a cuadros graves de covid-19, infartos, enfermedades inflamatorias crónicas e incluso algunos tipos de cáncer.

Más de un millón de células analizadas

Para construir NeuMap, el equipo analizó más de un millón de células utilizando tecnologías de secuenciación de última generación. Este enfoque permitió observar patrones comunes en neutrófilos que, a primera vista, parecían comportarse de forma caótica.

“Cada neutrófilo vive solo unas horas, pero en conjunto mantienen una arquitectura estable durante toda la vida”, explicó Iván Ballesteros, investigador del CNIC y profesor de la Universidad Carlos III. “Es un patrón que emerge del caos, y entenderlo abre nuevas vías para guiar la inmunidad hacia la curación”.

Una visión más amplia de la inmunidad

A diferencia de estudios previos, centrados en enfermedades específicas, este trabajo integró datos de contextos muy diversos. Según Andrés Hidalgo, investigador de Yale y del CNIC, el análisis abarca desde el embarazo y el desarrollo fetal hasta infecciones, cáncer, infarto y envejecimiento.

Al reunir esta amplia variedad de escenarios, los científicos pudieron identificar comportamientos comunes en los neutrófilos, más allá de sus aparentes diferencias. “Esto nos permite entender mejor su función real en la salud y la enfermedad”, señaló Daniela Cerezo-Wallis, también investigadora de Yale.

Claves para nuevas terapias

El estudio demuestra además que muchos de los programas celulares de los neutrófilos son sorprendentemente similares en humanos y ratones, lo que facilita trasladar estos hallazgos a la práctica clínica. Según Andrea Rubio-Ponce, investigadora del CNIC, esto podría acelerar el desarrollo de biomarcadores y tratamientos dirigidos a modular la respuesta inmunitaria.

NeuMap no solo ordena un campo históricamente fragmentado, sino que ofrece una herramienta práctica para identificar qué tipos de neutrófilos participan en cada enfermedad y qué función desempeñan. El mapa será de acceso libre para investigadores de todo el mundo, con el objetivo de impulsar nuevos avances médicos.