El desempleo en EE.UU. baja al 4,3 % en enero

El desempleo EEUU descendió una décima en enero y se situó en el 4,3 %. Durante el primer mes de 2026 se crearon 130.000 puestos de trabajo. Además, la cifra duplicó ampliamente el registro revisado de diciembre y superó las previsiones del mercado.

El Buró de Estadísticas Laborales publicó el informe con retraso debido al cierre parcial del Gobierno federal. Sin embargo, los datos muestran un mercado laboral más dinámico de lo esperado. Por eso, el resultado podría influir en las decisiones de la Reserva Federal.

Los analistas estimaban alrededor de 55.000 nuevos empleos para enero. El mes anterior había cerrado con apenas 48.000 puestos tras revisión. De este modo, el repunte introduce un nuevo elemento en el debate sobre los tipos de interés.

Sectores que impulsan el desempleo EEUU

El crecimiento se concentró en áreas específicas. El sector salud lideró la creación con 82.000 empleos nuevos. Asimismo, la construcción sumó 33.000 puestos adicionales.

Dentro del ámbito sanitario destacaron los servicios ambulatorios y hospitales. También aumentaron los empleos en centros de atención residencial. Mientras tanto, la asistencia social incorporó 42.000 trabajadores.

En contraste, el empleo federal continuó reduciéndose. En enero se perdieron 34.000 plazas públicas. Desde octubre de 2024, el Gobierno federal acumula una caída de 327.000 puestos.

Comparación anual y grupos afectados

Aunque el desempleo EEUU bajó en enero, la comparación interanual muestra un leve deterioro. En el mismo mes de 2025 la tasa era del 4 %. Además, el número de desempleados ascendía entonces a 6,9 millones.

Actualmente, hay cerca de 7,4 millones de personas sin trabajo. Los adolescentes siguen siendo el grupo más afectado, con una tasa del 13,6 %. Por otra parte, el desempleo entre afroamericanos alcanza el 7,2 %.

Entre los hispanos la desocupación disminuyó ligeramente. Sin embargo, aumentó entre asiáticos y mujeres adultas. Finalmente, el índice de desempleo vuelve a situarse en el centro del análisis económico junto a la inflación y el PIB.