Diego Torres gira México ya es una realidad. El cantante argentino anunció su regreso al país con tres conciertos como parte de su ‘Mi Norte & Mi Sur Tour’, una propuesta que mezcla sus grandes éxitos con su nueva etapa musical.

Las presentaciones están programadas para el 20 de mayo en Monterrey, el 21 de mayo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y el 22 de mayo en Guadalajara.

Un show que recorre su carrera

Durante una conferencia de prensa, Torres explicó que el espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y buscará conectar de manera directa con el público.

El repertorio incluirá tanto sus temas clásicos como las canciones de su nuevo álbum, en un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria.

El artista describió este proyecto como una experiencia diversa, comparándolo con “una casa con distintos espacios” donde conviven diferentes sonidos y emociones.

Nueva etapa con influencias del regional mexicano

En esta nueva fase, Diego Torres gira México también sirve como plataforma para presentar su álbum ‘Mi Norte & Mi Sur’, que incorpora influencias del regional mexicano.

Uno de los temas más representativos es el sencillo del mismo nombre, en colaboración con Edén Muñoz, donde el cantante experimenta con elementos de ese género sin abandonar su estilo.

Torres destacó que su intención es seguir explorando sin perder autenticidad, manteniendo una línea artística coherente.

Postura clara sobre la industria musical

El cantante también dejó clara su posición frente a ciertas tendencias actuales, descartando incursionar en el reguetón.

Afirmó que algunas canciones dentro de ese género pueden transmitir mensajes que no comparte, especialmente en lo relacionado con la representación de la mujer.

Para Torres, adaptarse únicamente por razones comerciales no tiene sentido si va en contra de sus valores.

Reflexión sobre tecnología y música

Más allá de la música, el artista abordó el impacto de la inteligencia artificial en la industria, señalando que es un fenómeno imparable que transformará el trabajo creativo.

Sin embargo, defendió el valor emocional de las canciones, destacando su capacidad para influir en el estado de ánimo de las personas.

Un mensaje positivo en tiempos complejos

Torres reafirmó su interés en transmitir mensajes de esperanza a través de su música, mencionando la vigencia de temas como ‘Color Esperanza’ en el contexto actual.

El álbum ‘Mi Norte & Mi Sur’ incluye 11 canciones y colaboraciones con artistas como Estopa, Miranda! y Manuel Carrasco.

Con esta gira, el cantante busca no solo presentar su nuevo material, sino también reforzar el vínculo con su público en uno de los mercados más importantes de su carrera.