El actor y experto en artes marciales Chuck Norris hospitalizado en Hawái ha generado preocupación entre sus seguidores, luego de que se conociera que sufrió una emergencia médica en la isla de Kauai.

Según reportes, el incidente ocurrió en las últimas 24 horas mientras el actor se encontraba en la isla, donde había estado entrenando días antes.

Estado de salud y primeras reacciones

A pesar de la situación, fuentes cercanas indicaron que Chuck Norris hospitalizado se encuentra de buen ánimo. Incluso, personas que han hablado con él aseguran que mantiene su característico sentido del humor.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre la naturaleza de la emergencia médica.

Actividad reciente del actor

El pasado 10 de marzo, Norris celebró su cumpleaños número 86 compartiendo un video en redes sociales en el que se le ve entrenando.

En esa publicación, el actor dejó una frase que resume su actitud: “Yo no envejezco, yo subo el nivel”.

Su nivel de actividad reciente ha sorprendido a muchos, considerando su edad.

Una figura icónica del cine y la cultura popular

Chuck Norris hospitalizado vuelve a poner en el foco a una de las figuras más reconocidas del cine de acción.

El actor participó en películas emblemáticas como “The Way of the Dragon”, junto a Bruce Lee, y alcanzó gran popularidad con la serie “Walker, Texas Ranger”.

Más allá de su carrera, también es conocido por su influencia en la cultura digital gracias a los famosos “Chuck Norris facts”, que lo consolidaron como un ícono global.