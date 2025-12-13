Menu
Home/Noticias/Estados Unidos advierte que tomará medidas contra Ruanda por el conflicto en el este del Congo

Estados Unidos advierte que tomará medidas contra Ruanda por el conflicto en el este del Congo

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto de archivo del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubi. EFE//LUKE JOHNSON

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este sábado que Washington tomará medidas contra Ruanda por su papel en la escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC), al considerar que sus acciones violan un acuerdo de paz firmado recientemente en Washington.

“Las acciones de Ruanda en el este de la RDC constituyen una clara violación de los Acuerdos de Washington firmados por el presidente Trump, y Estados Unidos tomará medidas para garantizar que se cumplan las promesas hechas”, escribió Rubio en la red social X.

El jefe de la diplomacia estadounidense no detalló qué tipo de acciones adoptará su Gobierno.

Acusaciones de violar el acuerdo de paz

La advertencia se produce después de que esta semana el Gobierno de la República Democrática del Congo solicitara formalmente sanciones contra Ruanda, a la que acusa de incumplir el acuerdo de paz firmado el pasado 4 de diciembre en Washington bajo el auspicio del presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado difundido este sábado, el Ejecutivo congoleño denunció un “grave deterioro de la situación de seguridad” en la ciudad de Uvira, en el este del país, tras una ofensiva que atribuye a las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR).

Avance rebelde en el este del país

Uvira, una ciudad estratégica cercana a la frontera con Burundi y el lago Tanganica, fue ocupada el miércoles por el Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde que, según Naciones Unidas y varios países occidentales, recibe apoyo directo de Ruanda.

El avance del M23 ha reavivado uno de los conflictos más prolongados y complejos de África central, marcado por tensiones regionales, disputas territoriales y el control de zonas ricas en recursos minerales.

Crece la presión internacional

Estados Unidos se suma así a una presión diplomática creciente sobre Kigali, en un contexto en el que la comunidad internacional intenta evitar una escalada regional del conflicto.

Hasta el momento, Ruanda ha negado de forma reiterada su implicación directa en las operaciones del M23, pese a los informes de la ONU que documentan apoyo logístico y militar al grupo armado.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Crisis postelectoral en Honduras: cinco claves para entender el bloqueo político
December 13, 8:00 AM
By
Noticias
Trump minimiza fotos con Jeffrey Epstein publicadas por el Congreso
December 13, 7:00 AM
By
Noticias
Estados Unidos incauta un petrolero con crudo venezolano y eleva la tensión con Caracas
December 13, 6:00 AM
By
Noticias
María Corina Machado descarta una gira europea y se enfoca en su regreso a Venezuela
December 12, 9:00 AM
By
Noticias
La Casa Blanca minimiza la relación entre Maduro y Putin tras su llamada telefónica
December 12, 8:30 AM
By
Noticias
Jueza prohíbe temporalmente una nueva detención del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego
December 12, 8:15 AM
By
Noticias
La falta de competencia frena el crecimiento económico en América Latina, según el BID
December 12, 8:00 AM
By
Noticias
Jueza federal ordena la liberación inmediata del salvadoreño Kilmar Ábrego tras meses de detención irregular
December 11, 11:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *