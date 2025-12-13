El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este sábado que Washington tomará medidas contra Ruanda por su papel en la escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC), al considerar que sus acciones violan un acuerdo de paz firmado recientemente en Washington.

“Las acciones de Ruanda en el este de la RDC constituyen una clara violación de los Acuerdos de Washington firmados por el presidente Trump, y Estados Unidos tomará medidas para garantizar que se cumplan las promesas hechas”, escribió Rubio en la red social X.

El jefe de la diplomacia estadounidense no detalló qué tipo de acciones adoptará su Gobierno.

Acusaciones de violar el acuerdo de paz

La advertencia se produce después de que esta semana el Gobierno de la República Democrática del Congo solicitara formalmente sanciones contra Ruanda, a la que acusa de incumplir el acuerdo de paz firmado el pasado 4 de diciembre en Washington bajo el auspicio del presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado difundido este sábado, el Ejecutivo congoleño denunció un “grave deterioro de la situación de seguridad” en la ciudad de Uvira, en el este del país, tras una ofensiva que atribuye a las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR).

Avance rebelde en el este del país

Uvira, una ciudad estratégica cercana a la frontera con Burundi y el lago Tanganica, fue ocupada el miércoles por el Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde que, según Naciones Unidas y varios países occidentales, recibe apoyo directo de Ruanda.

El avance del M23 ha reavivado uno de los conflictos más prolongados y complejos de África central, marcado por tensiones regionales, disputas territoriales y el control de zonas ricas en recursos minerales.

Crece la presión internacional

Estados Unidos se suma así a una presión diplomática creciente sobre Kigali, en un contexto en el que la comunidad internacional intenta evitar una escalada regional del conflicto.

Hasta el momento, Ruanda ha negado de forma reiterada su implicación directa en las operaciones del M23, pese a los informes de la ONU que documentan apoyo logístico y militar al grupo armado.