Los estrenos musicales de esta semana reúnen a figuras consolidadas y propuestas actuales de la música latina, con lanzamientos que van desde homenajes culturales hasta fusiones urbanas, salsa moderna y ritmos caribeños. Artistas como Danny Ocean, María Becerra, Monsieur Periné, CA7RIEL & Paco Amoroso, Grupo Frontera, DFZM y Fariana presentan nuevos sencillos y álbumes que reflejan la diversidad sonora del momento.

Danny Ocean rinde homenaje a Venezuela tras el Nobel de la Paz 2025

El cantautor venezolano Danny Ocean estrenó ‘Alma Llanera / Venezuela (Live from Nobel Peace Prize 2025)’, una versión que fusiona dos de los himnos musicales más representativos de su país.

El lanzamiento llega tras su presentación en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, donde interpretó ambos temas en un formato íntimo que resaltó la identidad cultural y la carga emocional de las piezas.

María Becerra lanza ‘Romántica’ junto a Jay Wheeler

La cantante argentina María Becerra presentó ‘Romántica’, una colaboración con el puertorriqueño Jay Wheeler, incluida en su álbum QUIMERA.

La canción apuesta por una salsa contemporánea que mezcla elementos clásicos del género con una producción moderna. Fue grabada en Miami junto a músicos que han trabajado con artistas como Marc Anthony y Tony Succar, con participación directa de ambos intérpretes en la composición.

Monsieur Periné y Piso 21 presentan versión acústica de ‘Grande’

Monsieur Periné y Piso 21 lanzaron la versión acústica de ‘Grande (5020 RCRDS Sessions)’, una interpretación más íntima centrada en las voces de Catalina García y Santiago Prieto.

La instrumentación se reduce a guitarras y armonías vocales, manteniendo el mensaje de amor propio, resiliencia y sanación que caracteriza la canción original.

CA7RIEL & Paco Amoroso anuncian nuevo álbum

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, ganadores de cinco Latin Grammy, lanzará su nuevo álbum ‘TOP OF THE HILLS’ el próximo 19 de diciembre.

El proyecto incluye el tema ‘GIMME MORE’ y combina pop urbano, electrónica, rock y elementos de jazz y pop alternativo. El disco incorpora colaboraciones como ‘Beto’s Horns’ en remixes de Fred again.. y Ezra Collective, con grabaciones realizadas en sesiones en vivo y producción final en París.

Grupo Frontera y Calle 24 estrenan ‘Beses así’

El Grupo Frontera lanzó ‘Beses así’, una colaboración con la agrupación mexicana Calle 24, que fusiona sonidos del regional mexicano con una narrativa centrada en el amor que persiste tras una ruptura.

El grupo, ganador del Latin Grammy, continúa preparándose para su próxima gira internacional por Europa, Centroamérica y América Latina.

DFZM presenta ‘Ponte’, su nueva apuesta urbana

El reguetonero colombiano DFZM estrenó ‘Ponte’, un tema coproducido por Keityn, L.E.X.V.Z., Filly Lima, Nup, Primo y Ciey, y masterizado por Primo.

La canción apuesta por un perreo directo, con ritmo marcado y una interpretación frontal que refuerza su identidad dentro de la escena urbana.

Fariana vuelve a los ritmos caribeños con ‘Música para bailar’

La artista colombiana Fariana lanzó su nuevo álbum ‘Música para bailar’, compuesto por 10 canciones que retoman los ritmos caribeños que marcaron sus inicios.

El disco explora el merengue house y distintas fusiones tropicales en temas como ‘Tal para cual’, ‘Tuya’, ‘Peligrosa’, ‘Malcriaa’, ‘La temperatura’ y ‘Bebiembre’, todos producidos por Gangsta, e incluye además ‘Me muevo’, uno de sus temas más reconocidos.