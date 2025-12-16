Menu
Home/Farándula/‘Fallout’ regresa con una segunda temporada ambientada en New Vegas

‘Fallout’ regresa con una segunda temporada ambientada en New Vegas

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotograma cedido por Prime Vídeo de una escena de la serie 'Fallout'. Nuevo destino y un tablero completamente reconfigurado: la exitosa adaptación televisiva de 'Fallout' regresa en la tarde de este martes (miércoles en Europa) con una segunda temporada que promete revelar los secretos sepultados bajo el yermo y avivar la tensión de una guerra inminente. EFE/ Prime Vídeo

La exitosa adaptación televisiva de ‘Fallout’ regresa este martes por la tarde en Estados Unidos, ya entrada la madrugada del miércoles en Europa, con el estreno de su segunda temporada, una entrega que traslada la historia a New Vegas y reconfigura por completo el tablero narrativo de la serie.

El nuevo destino, clave dentro del universo del videojuego original, marca el inicio de una etapa en la que se profundizará en los secretos del yermo y se intensificará la tensión de un conflicto que amenaza con estallar.

“Simplemente veremos a gente intentando sobrevivir en un entorno y una situación diferentes”, explicó a EFE Kyle MacLachlan, quien interpreta a Hank MacLean.

Tras revelarse su verdadera identidad en la primera temporada, Hank emprende camino hacia New Vegas con un objetivo claro. “Tiene un plan que ha formado parte de su historia durante mucho tiempo. Sabe que en algún momento se reunirá con su hija Lucy y posiblemente con The Ghoul, y se ha preparado para ello”, añadió el actor.

Nuevas revelaciones y cambios de poder

Para Moisés Arias, quien da vida a Norm MacLean, esta segunda temporada supondrá uno de los cambios más profundos para su personaje. “Pasa de ser muy introvertido y observador a verse obligado a asumir un rol de liderazgo creíble”, señaló.

Mientras algunos personajes avanzan hacia New Vegas, otros quedan atrapados en dilemas morales cada vez más complejos. Es el caso de Barb Howard, cuyo papel cobra mayor relevancia tras revelarse el oscuro propósito de los refugios creados por la corporación Vault-Tec.

“Nadie en el mundo de ‘Fallout’ es completamente bueno o completamente malo. Todo se mueve en escalas de grises”, explicó Frances Turner, quien interpreta a Barb. Desde su punto de vista, su personaje actúa movida por la necesidad de proteger a su familia más que por ocultar la verdad.

Un salto temporal pensado para los fans

La serie da un salto narrativo que deja atrás dos entregas del videojuego para situarse directamente en New Vegas, una decisión que Walton Goggins considera coherente. “Tiene sentido, especialmente para los seguidores de la saga. Está llena de sorpresas ocultas que rinden homenaje a la mitología del juego”, afirmó.

Según Goggins, esta nueva temporada explora la colisión de morales comprometidas entre distintos mundos y personajes, un eje central tanto en la serie como en los videojuegos.

Para Aaron Moten, quien interpreta a Maximus, el crecimiento de la historia es evidente. “La primera temporada fue un buen punto de partida. La segunda se siente como un crescendo, con nuevas piezas y nuevos jugadores, pero manteniendo el equilibrio que define a ‘Fallout’”, explicó.

Una historia original dentro de un canon conocido

Desde la producción, el reto ha sido ampliar el universo sin traicionar a los fans. Jonathan Nolan, cocreador y productor ejecutivo, subrayó que la adaptación permitió construir una narrativa original dentro de un canon amplio.

Por su parte, la showrunner Geneva Robertson-Dworet explicó que la serie se desarrolla después de los videojuegos, lo que les permitió asumir que todos los finales posibles forman parte del canon. “Cada jugador tuvo una experiencia distinta. Intentamos avanzar la historia de forma que cualquiera de esos finales pudiera haber ocurrido”, concluyó.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Tony Vega celebrará 50 años de carrera con concierto en Puerto Rico
December 16, 8:00 AM
By
Farándula
Rob Reiner: las películas esenciales de un director clave del cine estadounidense
December 15, 9:30 AM
By
Farándula
Morat cierra su gira 2025 con un concierto histórico en el Coliseo de Puerto Rico
December 15, 9:00 AM
By
Farándula
Cliff Richard revela que superó un cáncer de próstata y pide pruebas preventivas para todos los hombres
December 15, 8:30 AM
By
Farándula
Mario Búcaro deja la dirección de Miss Universo en medio de investigaciones contra sus propietarios
December 13, 9:00 AM
By
Farándula
Estrenos musicales de la semana: Danny Ocean, María Becerra, Fariana y más novedades latinas
December 13, 8:00 AM
By
Farándula
John Cena se despide de la WWE en el cierre de una era histórica
December 13, 7:00 AM
By
Farándula
Fallece Papo Rosario, histórica voz de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 78 años
December 12, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *