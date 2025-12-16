La mujer hallada muerta dentro de una cámara frigorífica en una tienda de Miami fue identificada como una médica nicaragüense, en un hecho que, según informaron las autoridades, no presenta indicios de criminalidad y es tratado preliminarmente como un accidente.

La víctima fue identificada como Helen Garay, de 32 años, anestesióloga y madre de dos hijos. Garay se encontraba de visita en Miami para ver a familiares cuando ocurrió el incidente, cuyas circunstancias exactas continúan bajo investigación.

Hallazgo en una tienda de Little Havana

El cuerpo de la médica fue encontrado el domingo pasado en una cámara frigorífica tipo walk-in freezer dentro de una tienda Dollar Tree ubicada en el barrio de Little Havana, según confirmó la Policía de Miami.

De acuerdo con la información oficial, Garay ingresó a la cámara frigorífica, aunque aún no se ha determinado cómo ni por qué quedó atrapada en el interior.

Las autoridades subrayaron que no se encontraron señales de violencia ni indicios de delito, por lo que el caso fue clasificado como una muerte “no criminal” mientras se esperan los resultados del informe forense.

A la espera del informe médico forense

La Policía de Miami indicó que la causa oficial de la muerte será determinada por la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade, que aún no ha emitido su informe final.

Hasta entonces, el fallecimiento permanece catalogado como “no clasificado”, una categoría habitual cuando se aguardan estudios médicos para establecer con precisión las causas.

Trayectoria y origen de la víctima

Helen Garay era originaria de El Viejo, en el departamento de Chinandega, en el noroeste de Nicaragua, donde ejercía como anestesióloga.

Su muerte ha causado consternación tanto entre familiares como en la comunidad nicaragüense, dentro y fuera del país.

Colecta para repatriar el cuerpo

Tras el fallecimiento, familiares y allegados iniciaron una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos con el fin de repatriar el cuerpo a Nicaragua y cubrir los gastos de transporte y servicios funerarios.

Hasta este martes, la colecta había superado los 11.000 dólares, de una meta fijada en 20.000 dólares, según las últimas actualizaciones de la página.

“La familia actualmente está recaudando fondos para cubrir los costos de repatriación, transporte y servicios funerarios en Nicaragua”, señala la campaña.

“Cualquier contribución, sin importar la cantidad, ayudará a honrar su vida y legado y a apoyar a sus hijos en este momento devastador”, añade el mensaje.