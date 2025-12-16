La Fórmula 1 volverá a disputar carreras en el Autódromo Internacional do Algarve, conocido popularmente como Portimao, durante las temporadas 2027 y 2028, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno de Portugal, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Desportivos.

Con este anuncio, la máxima categoría del automovilismo regresa a un circuito que solo formó parte del calendario en 2020 y 2021, en plena pandemia. En aquella segunda edición, el británico Lewis Hamilton logró una victoria histórica que le permitió superar el récord de triunfos en Fórmula 1 del alemán Michael Schumacher.

Portugal cuenta con una larga tradición en la Fórmula 1. Además de Portimao, el país albergó Grandes Premios en Oporto, Monsanto y Estoril, escenario donde el brasileño Ayrton Senna consiguió en 1985 su primera victoria en la categoría reina, antes de convertirse en tricampeón del mundo.

Domenicali celebra el regreso de la F1 a Portugal

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, expresó su satisfacción por el regreso del campeonato al Algarve.

“Estoy encantado de ver a Portimao regresar al calendario de la Fórmula 1 y de que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía hace que los aficionados se levanten de sus asientos”, afirmó.

Impacto económico y proyección internacional

Desde el Ejecutivo portugués, el ministro de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, subrayó el impacto económico del evento.

“El Gran Premio de Portugal tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades a lo largo de toda la cadena productiva y proyectando al país como un destino competitivo y fiable”, señaló.

El ministro añadió que el regreso de la Fórmula 1 refuerza la estrategia de desarrollo regional y contribuye a posicionar a Portugal en el mapa global de grandes eventos deportivos.

Portimao, un impulso para el turismo y la región

Por su parte, Jaime Costa, presidente y CEO del Autódromo Internacional do Algarve, destacó el valor del acuerdo para el circuito y la región.

“Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula 1 en Portugal. El Gran Premio mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, además de suponer un fuerte impulso para el turismo y la economía local”, afirmó.

El regreso de la Fórmula 1 a Portimao consolida al circuito portugués como uno de los trazados más valorados por pilotos y aficionados, gracias a su diseño técnico, sus cambios de elevación y su capacidad para ofrecer carreras espectaculares.