El salsero puertorriqueño Tony Vega anunció este martes que celebrará 50 años de carrera artística con un concierto el próximo 25 de abril en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, un espectáculo que describió como una celebración de toda su trayectoria en la salsa.

El evento llevará por título ‘49 + 1: Medio siglo de Salsa Romántica’ y, según el artista, será un recorrido musical por los momentos más importantes de su vida profesional.

“Este concierto será una celebración de todo lo que he vivido en estos 50 años de carrera. Estoy muy feliz de que sea en mi isla, rodeado de mi gente, reviviendo momentos que han marcado mi vida y compartiendo la música con los que me han acompañado desde el inicio”, expresó Vega en un comunicado.

Durante la velada, el cantante interpretará algunos de sus mayores éxitos, entre ellos ‘Esa Mujer’, ‘Aparentemente’, ‘Uno Mismo’ y ‘Lo mío es amor’, acompañado por su orquesta bajo la dirección musical de Jota Ruiz.

Una trayectoria clave en la salsa romántica

Con cinco décadas en la música, Tony Vega es considerado una de las figuras más influyentes de la salsa contemporánea. Su formación estuvo marcada por la herencia musical familiar y por la influencia de la música anglosajona durante su juventud en Estados Unidos.

Inició su carrera profesional en la década de los años 70, integrando orquestas emblemáticas como La Selecta de Raphy Leavitt y la de Willie Rosario. Posteriormente formó parte de las agrupaciones de Louie Ramírez y Eddie Palmieri, antes de lanzarse como solista en 1988.

Como artista independiente, logró consolidarse con una serie de producciones exitosas, obteniendo discos de oro y platino con el álbum ‘Uno Mismo’, además de recibir nominaciones a los premios Grammy.

El concierto en San Juan marcará un hito en su carrera y reunirá a seguidores de varias generaciones que han acompañado su evolución dentro de la salsa romántica.