Menu
Home/Videos/Carla Morrison, Pablo Alborán – Si Te Quedas (Official Video)

Carla Morrison, Pablo Alborán – Si Te Quedas (Official Video)

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto: YouTube/ VEVO/ Carla Morrison.

Carla Morrison y Pablo Alborán entregan Si Te Quedas, un video oficial que es puro latido emocional. En el Carla Morrison Pablo Alborán Si Te Quedas video oficial, las voces se encuentran como cómplices que saben que amar puede doler tanto como sanar. La producción visual acompaña ese tono íntimo con encuadres que parecen contar una historia sin palabras, enfocándose en miradas, silencios y gestos que pesan más que cualquier frase. La canción te agarra de la mano y te lleva directo al centro del sentimiento, donde cada nota te recuerda por qué el amor sigue siendo lo más complicado y hermoso que existe. La química entre Carla y Pablo no es casualidad, es arte hecho música.

¡Disfruta el video a continuación!

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Sech – 1AM – NO ESPERES UN CALL (Video Oficial)
December 14, 8:00 AM
By
Videos
Ozuna, Beéle – Playa Marina (Visualizer)
December 13, 9:00 AM
By
Videos
Grupo Frontera – se me sale (Video Oficial)
December 11, 9:00 AM
By
Videos
Greeicy – Curándote (Official Video)
December 8, 9:00 AM
By
Videos
Amenazzy, Eladio Carrión – Felony (Video Oficial)
December 7, 9:00 AM
By
Videos
Juanes, Bomba Estéreo – Muérdeme (Official Video)
December 6, 9:00 AM
By
Videos
Reik, Gabito Ballesteros – Viernes (Video Oficial)
December 5, 9:00 AM
By
Videos
Tito “El Bambino” X Farruko – Temporal (Official Video)
December 4, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *