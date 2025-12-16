Carla Morrison y Pablo Alborán entregan Si Te Quedas, un video oficial que es puro latido emocional. En el Carla Morrison Pablo Alborán Si Te Quedas video oficial, las voces se encuentran como cómplices que saben que amar puede doler tanto como sanar. La producción visual acompaña ese tono íntimo con encuadres que parecen contar una historia sin palabras, enfocándose en miradas, silencios y gestos que pesan más que cualquier frase. La canción te agarra de la mano y te lleva directo al centro del sentimiento, donde cada nota te recuerda por qué el amor sigue siendo lo más complicado y hermoso que existe. La química entre Carla y Pablo no es casualidad, es arte hecho música.

¡Disfruta el video a continuación!