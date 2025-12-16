La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4,6 % en noviembre, tras la creación de 64.000 nuevos puestos de trabajo, según datos publicados este martes por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), difundidos con retraso debido al reciente cierre del Gobierno federal.

La cifra representa un aumento de dos décimas frente al 4,4 % registrado en septiembre, mes en el que la economía estadounidense había sumado 119.000 empleos, lo que confirma una desaceleración del mercado laboral, aunque sin un desplome abrupto.

Pese a la moderación en la creación de empleo, el resultado de noviembre superó las expectativas de los analistas, que estimaban la generación de alrededor de 50.000 puestos de trabajo.

Datos incompletos por el cierre del Gobierno

El informe no incluye información completa de octubre, mes en el que gran parte de los datos económicos no pudieron recopilarse debido a la paralización de la Administración federal, lo que limita la comparación mensual precisa.

En total, el número de personas desempleadas en noviembre se situó en 7,8 millones, frente a los 7,1 millones registrados en el mismo mes de 2024, cuando la tasa de paro era del 4,2 %.

Jóvenes y afroamericanos, los más afectados

Por grupos demográficos, el desempleo aumentó con mayor fuerza entre los adolescentes, cuya tasa alcanzó el 16,3 %, seguida por la de los afroamericanos, que subió al 8,3 %.

En contraste, las tasas de desempleo descendieron entre las mujeres adultas (4,1 %), los asiáticos (3,6 %) y los hispanos (5 %).

Sectores que ganan y pierden empleo

Los sectores que lideraron la creación de puestos de trabajo fueron:

Asistencia sanitaria , con 46.000 nuevos empleos

, con Construcción, que sumó 28.000 puestos

Por el contrario, el sector de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 18.000 empleos, según el BLS.

El empleo en el Gobierno federal también continuó a la baja, con una pérdida de 6.000 puestos en noviembre, tras la fuerte reducción de 162.000 empleos en octubre, uno de los pocos datos que sí pudo recopilarse durante el cierre.

Impacto en la política monetaria

Estos indicadores, publicados con una semana de retraso, son clave para evaluar la salud de la economía estadounidense y sirven de referencia a la Reserva Federal en sus decisiones de política monetaria.

La Fed citó precisamente la desaceleración del mercado laboral como uno de los factores principales para justificar su reciente decisión de recortar las tasas de interés por tercera vez en 2025, situándolas en un rango de 3,5 % a 3,75 %.

La falta de datos completos durante el cierre del Gobierno ha añadido incertidumbre al análisis del panorama económico actual, dificultando una evaluación más precisa de la evolución del empleo en Estados Unidos.