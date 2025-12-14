El domingo 14 de diciembre, la Luna en Cáncer continúa acentuando la necesidad de estar en casa, de nutrir las emociones y de pasar tiempo de calidad con los seres queridos. Es un día de baja energía social y alta introspección. Sin embargo, la cuadratura de la Luna con Venus puede generar una tensión sutil entre las necesidades emocionales y las demandas de la pareja o las relaciones. La clave es encontrar el equilibrio entre la conexión íntima y el espacio personal.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Una sensación de vacío puede invadirte si la persona que te atrae se distancia. No te alarmes. Tu pareja o interés amoroso simplemente necesita su espacio personal. Respeta su soledad y utiliza este tiempo para tu propia recarga. Volverá pronto.

Afirmación: “Honro mi espacio y el de mi pareja, sabiendo que la conexión es firme.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cáncer (Emociones profundas y necesidad de refugio). El tránsito te hace sentir la ausencia más intensamente, pero es un recordatorio de la necesidad de independencia emocional.

Números de la Suerte: 1, 7, 10.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu idealismo te ha llevado a esperar demasiado de los demás. Es hora de volver a la realidad y ser más realista con respecto a las personas y situaciones que te rodean. Abre los ojos. A nivel físico, vigila las jaquecas que has estado sufriendo. Necesitas gestionar el estrés.

Afirmación: “Mis expectativas son realistas, y cuido mi cuerpo de la tensión.”

Acontecimiento Astrológico: Aspecto tenso entre Venus (Regente del signo) y Neptuno (Ilusiones). Esta tensión astral te obliga a confrontar la realidad y a ser menos idealista en tus expectativas.

Números de la Suerte: 4, 12, 20.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Necesitas volver a la dinámica original de tu pareja, que se basa en la comunicación y la franqueza. Debes buscar activamente más tiempo para actividades que han quedado en el olvido. La conexión se restaura con el esfuerzo consciente y el diálogo.

Afirmación: “El diálogo y el tiempo de calidad renuevan la pasión y la franqueza en mi relación.”

Acontecimiento Astrológico: Mercurio en Sagitario (Comunicación) en aspecto a la Luna en Cáncer (Emociones). La clave es el diálogo honesto sobre sentimientos.



Números de la Suerte: 3, 5, 21.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Después de una semana laboral intensa, sientes una gran necesidad de diversión y esparcimiento. Recibirás invitaciones de amigos y familiares. Acepta y sácale el máximo partido al día. Te mereces el descanso.

Afirmación:“Me permito el descanso y disfruto de la alegría compartida con mis seres queridos.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en tu signo. La influencia máxima en tu signo potencia la necesidad de nutrición emocional y de disfrutar del hogar y la familia.



Números de la Suerte: 2, 4, 18.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Te sentirás activo y vital. Te interesará todo lo que implique novedad en el ámbito humano. Necesitas urgentemente más calidez en tus relaciones sociales. Inicia tú el contacto y busca conectar a un nivel más profundo con tu entorno.

Afirmación: “Mi vitalidad atrae nuevas conexiones, y busco la calidez en mis relaciones sociales.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Sagitario (Regente del signo). El fuego del Sol te da el impulso para buscar la expansión social y la conexión.

Números de la Suerte: 1, 19, 23.

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Recibirás felicitaciones y ánimo por una buena noticia. Un cambio positivo en tu vida personal está cerca y te llevará a un estado de plena felicidad. Acepta el aprecio de los demás.

Afirmación:“Acepto con gratitud las felicitaciones, y el cambio me lleva a la plena felicidad.”

Acontecimiento Astrológico: Trígono Sol en Sagitario – Saturno (Estructura de la felicidad). Este aspecto consolida una buena noticia y trae estabilidad a tu vida personal.

Números de la Suerte: 6, 9, 16.

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

La despreocupación y la indolencia te conquistarán. Está bien relajarse, pero asegúrate de que solo afecte a asuntos secundarios. No permitas que esta actitud se alargue demasiado en el tiempo, especialmente en temas importantes.

Afirmación: “Disfruto de la calma, manteniendo el enfoque en mis prioridades más importantes.”

Acontecimiento Astrológico: Venus en Libra (Regente del signo) en cuadratura a la Luna en Cáncer (La pereza doméstica). Esta tensión crea un conflicto entre el deseo de armonía y la inactividad.

Números de la Suerte: 7, 11, 24.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los demás marcarán tu agenda de hoy. No has tenido tiempo de planificar, y tu familia o pareja decidirán por ti. Descubrirás que la sensación de dejarte llevar es muy agradable y liberadora.

Afirmación:“Me dejo llevar por la alegría del momento, disfrutando de la agenda de otros.”

Acontecimiento Astrológico: Plutón en Capricornio (Co-regente) en el sector de la rutina. La necesidad de control se relaja, permitiendo que la agenda se rija por la intuición y el placer.

Números de la Suerte: 9, 13, 18.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Una preocupación infundada sobre la salud de un familiar puede generar días de tensa espera. Este temor no es objetivo. Necesitas ocuparte en otras cosas para no darle demasiadas vueltas a la situación. La distracción es tu cura.

Afirmación: “Mantengo mi mente ocupada con la alegría, disipando cualquier temor infundado.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Sagitario en tensión con Neptuno (Miedos y confusiones). La tensión astral puede generar temores irracionales sobre la salud o el bienestar.

Números de la Suerte: 3, 14, 25.

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Tu relación de pareja puede estar un poco monótona, pero no dejes que sea tu culpa. Supera la pereza y planifica algo inesperado, como una salida a un lugar diferente. La novedad es el estímulo que necesitan.

Afirmación:“Mi iniciativa y creatividad reavivan la chispa y la aventura en mi relación.”

Acontecimiento Astrológico: Marte en tu signo (Iniciativa). La energía de Marte te da el impulso para romper la rutina y tomar la iniciativa en el romance.

Números de la Suerte: 8, 10, 17.

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Día importante para tus finanzas. Después de algunos desbarajustes, la situación se estabiliza y recuperas el equilibrio. Tus relaciones sociales serán productivas, y conocerás a personas interesantes que influirán positivamente en tu vida

Afirmación: “Mis finanzas se estabilizan, y las nuevas relaciones enriquecen mi vida.”

Acontecimiento Astrológico: Saturno en Acuario (Regente tradicional) en el sector de las finanzas (Estabilidad). El planeta de la estructura trae orden y equilibrio a tu vida económica.

Números de la Suerte: 4, 11, 28.

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Comenzarás a notar los beneficios de tu esfuerzo en el área de la salud. Tus cuidados y terapias te devolverán el bienestar físico y, crucialmente, la tranquilidad emocional. Esto te permitirá buscar y encontrar momentos de felicidad en tu día a día.

Afirmación: “Mi compromiso con mi salud me devuelve la tranquilidad y la alegría.

Acontecimiento Astrológico: Neptuno en Piscis (Regente del signo). El planeta de la sanación te devuelve el equilibrio emocional y físico a través de la introspección.

Números de la Suerte: 9, 12, 15.