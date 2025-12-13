El ciclista mexicano Isaac del Toro, una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial tras su histórica actuación en el Giro de Italia 2025, tendrá como principal objetivo en 2026 el Tour de Francia, según confirmó este sábado el UAE Team Emirates al presentar su calendario oficial para la próxima temporada.

Del Toro, quien terminó segundo en el Giro 2025 y vistió la maglia rosa durante 11 etapas, no participará en la ronda italiana el próximo año, en una decisión estratégica del equipo emiratí para enfocar su desarrollo en la carrera más importante del calendario internacional.

Un calendario enfocado en el crecimiento

Antes de su debut en el Tour de Francia, el ciclista de 22 años disputará una serie de pruebas clave en Europa y Oriente Medio. Su temporada comenzará con el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, seguido de varias clásicas y vueltas de prestigio en Italia:

Strade Bianche

Milán-San Remo

Tirreno-Adriático

Posteriormente, Del Toro competirá en la Vuelta al País Vasco y en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, prueba conocida anteriormente como el Critérium del Dauphiné, tradicional antesala del Tour de Francia.

Apoyo clave para Pogacar, liderazgo en otras pruebas

En el Tour de Francia 2026, Del Toro será uno de los principales gregarios del esloveno Tadej Pogacar, actual líder del UAE Team Emirates y una de las máximas figuras del ciclismo moderno.

El equipo considera que la experiencia junto a Pogacar será fundamental para la evolución del mexicano, aunque también contempla que Del Toro asuma el liderazgo en otras competiciones del calendario, consolidándolo como una de las apuestas de futuro más importantes de la escuadra.

La decisión confirma la confianza del UAE Team Emirates en el talento del ciclista mexicano, que en apenas dos temporadas en la élite ha pasado de promesa a protagonista del pelotón internacional.