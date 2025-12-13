El director ejecutivo de Miss Universo, el guatemalteco Mario Búcaro, concluyó su etapa al frente de la organización en medio de las acusaciones y procesos legales que enfrentan los propietarios del certamen, el mexicano Raúl Rocha y la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) informó que Búcaro, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, “ha concluido su mandato”, que se extendió por aproximadamente mes y medio, y aseguró que la empresa atraviesa “un proceso de transición que se está llevando de manera ordenada y estructurada”.

El texto, firmado por Rocha —presidente de la organización y dueño del 50 % de sus acciones—, señala que “próximamente se anunciará formalmente la persona que asumirá el cargo de director ejecutivo”.

Una salida en medio de la polémica

La organización agradeció a Búcaro su gestión, centrada en fortalecer las relaciones internacionales de la empresa y liderar desde el ámbito ejecutivo la edición número 74 del concurso de belleza, celebrada el pasado 21 de noviembre en Tailandia.

El pasado 29 de octubre, cuando Búcaro fue designado como director ejecutivo en sustitución de Jakrajutatip —quien enfrenta una orden de arresto en su país—, Miss Universo había expresado su confianza en que el exfuncionario guiaría el certamen “hacia una nueva era de crecimiento e influencia global”.

Investigaciones contra los propietarios

La salida de Búcaro se conoce una semana después de que la Hacienda de México, según fuentes oficiales citadas por medios locales, bloqueara las cuentas bancarias de Raúl Rocha, en el marco de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, incluidos delitos relacionados con narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

Por otro lado, a finales de noviembre, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria del 50 % de Miss Universo, por su presunta implicación en un caso de fraude valorado en cerca de un millón de euros.

La corte de Bangkok South Kwaeng confirmó entonces que la orden fue emitida tras la incomparecencia de Jakrajutatip en un proceso penal, sin ofrecer más detalles.

Más controversias para el certamen

Además de los procesos judiciales, la organización enfrenta otra polémica por un presunto fraude en la elección de la representante de México, Fátima Bosch, como ganadora de la edición más reciente del certamen.

El compositor franco-libanés Omar Harfouch ha sido uno de los principales impulsores de estas denuncias y ha amenazado con emprender acciones legales contra la MUO por supuestos delitos que incluyen fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales.