Ozuna y Beéle se juntan en Playa Marina, un tema que suena a escapada mental sin pedir permiso. En el Ozuna Beéle Playa Marina visualizer, la vibra relajada y tropical se apodera del ambiente mientras la canción fluye con naturalidad. No hace falta una gran historia visual cuando el ritmo ya te transporta directo a la orilla, con brisa, sol y recuerdos que pesan menos. La combinación de voces funciona como una conversación tranquila entre dos estilos que se entienden sin esfuerzo. Este lanzamiento es para escuchar sin prisa y dejar que la mente se vaya lejos.

Mira el video a continuación…