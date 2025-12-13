Menu
Ozuna, Beéle – Playa Marina (Visualizer)

Ozuna, Beéle – Playa Marina (Visualizer)

Foto: YouTube/Ozuna/Beéle

Ozuna y Beéle se juntan en Playa Marina, un tema que suena a escapada mental sin pedir permiso. En el Ozuna Beéle Playa Marina visualizer, la vibra relajada y tropical se apodera del ambiente mientras la canción fluye con naturalidad. No hace falta una gran historia visual cuando el ritmo ya te transporta directo a la orilla, con brisa, sol y recuerdos que pesan menos. La combinación de voces funciona como una conversación tranquila entre dos estilos que se entienden sin esfuerzo. Este lanzamiento es para escuchar sin prisa y dejar que la mente se vaya lejos.

Mira el video a continuación…

El Especialito

El Especialito

