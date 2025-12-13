La final de la MLS Cup, en la que el Inter Miami venció por 3-1 al Vancouver Whitecaps el pasado sábado, se convirtió en la más vista en la historia del torneo, al registrar más de 4,6 millones de espectadores a nivel global a través de todas las plataformas, informó este jueves la Major League Soccer (MLS).

El encuentro fue seguido por aficionados de al menos 100 países, consolidando el crecimiento internacional de la liga y marcando un punto de inflexión en su alcance mediático.

Una audiencia más joven y global

La MLS destacó que esta final reunió la audiencia más joven jamás registrada en un partido decisivo del torneo. En Apple TV, el 70 % de los espectadores tenía menos de 45 años, un dato clave para la estrategia de crecimiento de la liga y sus socios comerciales.

El partido también tuvo un significado especial al marcar la retirada de los futbolistas españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, dos figuras fundamentales del proyecto deportivo del Inter Miami.

Impacto histórico en redes sociales

El impacto del partido no se limitó a las transmisiones en vivo. La final generó 798 millones de impresiones en redes sociales, una cifra sin precedentes para la MLS.

Según la liga, este volumen de interacción representa seis veces más que el registrado en la final de 2024, cuando Los Angeles Galaxy se impusieron a los New York Red Bulls.

Crecimiento sostenido de los playoffs

La MLS también informó que los 29 partidos de los playoffs de esta temporada promediaron 711.000 espectadores, lo que supone un incremento del 23 % en comparación con la edición anterior.

Estos datos refuerzan la tendencia al alza de la liga, impulsada por su expansión internacional, el atractivo de sus figuras y el acuerdo de transmisión global con Apple.