Este pan de mono estilo rollos de canela es un postre casero que combina la textura suave y esponjada del pan con el sabor cálido de la canela y un glaseado dulce que se derrite sobre cada pedazo. Es un postre divertido, lleno de aroma, con ese brillo pegajoso irresistible y perfecto para servir en un molde tipo bundt. Cada porción se desprende fácilmente, revelando capas tiernas y caramelizadas que hacen que este pan sea un favorito instantáneo para compartir en familia o disfrutar en una tarde acogedora.

Ingredientes (1 molde bundt)

Para el pan

2 latas de masa para rollos de canela (o masa de pan dulce casera)

½ taza de azúcar

1 cucharada de canela

½ taza de mantequilla derretida

½ taza de azúcar morena

Para el glaseado

1 taza de azúcar glass

2–3 cucharadas de leche

½ cucharadita de vainilla

Preparación

1. Prepara la mezcla de azúcar y canela

En un bol, mezcla el azúcar con la canela. Corta cada rollo de canela en 4 pedazos. Pasa cada pedazo por la mezcla de azúcar y canela para cubrirlo bien.

2. Arma el bundt

Engrasa un molde tipo bundt. Coloca los trozos de masa cubiertos en capas. En otro recipiente, combina la mantequilla derretida con el azúcar morena. Vierte esta mezcla por encima de toda la masa en el molde.

3. Hornea

Precalienta el horno a 350 °F / 180 °C. Hornea durante 30–35 minutos o hasta que esté dorado y burbujeante. Deja reposar el pan 10 minutos, luego inviértelo con cuidado sobre un plato grande.

4. Glasea

Mezcla el azúcar glass con la leche y la vainilla hasta obtener un glaseado suave y espeso. Rocía sobre el pan aún tibio para que caiga entre las capas.

Consejos

Añade nueces picadas o pecanas entre capas para un toque crujiente.

Si quieres más sabor a canela, aumenta la cantidad en la mezcla inicial.

Sirve tibio: la textura es más suave y el aroma más intenso.

Puedes usar la crema glaseada que viene con los rollos de canela como parte del topping.

El pan de mono estilo rollos de canela es dulce, aromático y perfecto para reuniones, desayunos especiales o para consentirse cualquier día.