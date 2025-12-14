Este pan de mono estilo rollos de canela es un postre casero que combina la textura suave y esponjada del pan con el sabor cálido de la canela y un glaseado dulce que se derrite sobre cada pedazo. Es un postre divertido, lleno de aroma, con ese brillo pegajoso irresistible y perfecto para servir en un molde tipo bundt. Cada porción se desprende fácilmente, revelando capas tiernas y caramelizadas que hacen que este pan sea un favorito instantáneo para compartir en familia o disfrutar en una tarde acogedora.
Ingredientes (1 molde bundt)
Para el pan
- 2 latas de masa para rollos de canela (o masa de pan dulce casera)
- ½ taza de azúcar
- 1 cucharada de canela
- ½ taza de mantequilla derretida
- ½ taza de azúcar morena
Para el glaseado
- 1 taza de azúcar glass
- 2–3 cucharadas de leche
- ½ cucharadita de vainilla
Preparación
1. Prepara la mezcla de azúcar y canela
- En un bol, mezcla el azúcar con la canela.
- Corta cada rollo de canela en 4 pedazos.
- Pasa cada pedazo por la mezcla de azúcar y canela para cubrirlo bien.
2. Arma el bundt
- Engrasa un molde tipo bundt.
- Coloca los trozos de masa cubiertos en capas.
- En otro recipiente, combina la mantequilla derretida con el azúcar morena.
- Vierte esta mezcla por encima de toda la masa en el molde.
3. Hornea
- Precalienta el horno a 350 °F / 180 °C.
- Hornea durante 30–35 minutos o hasta que esté dorado y burbujeante.
- Deja reposar el pan 10 minutos, luego inviértelo con cuidado sobre un plato grande.
4. Glasea
- Mezcla el azúcar glass con la leche y la vainilla hasta obtener un glaseado suave y espeso.
- Rocía sobre el pan aún tibio para que caiga entre las capas.
Consejos
- Añade nueces picadas o pecanas entre capas para un toque crujiente.
- Si quieres más sabor a canela, aumenta la cantidad en la mezcla inicial.
- Sirve tibio: la textura es más suave y el aroma más intenso.
- Puedes usar la crema glaseada que viene con los rollos de canela como parte del topping.
El pan de mono estilo rollos de canela es dulce, aromático y perfecto para reuniones, desayunos especiales o para consentirse cualquier día.