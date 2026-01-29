Los Orlando Magic firmaron este miércoles una victoria clave ante sus vecinos de Florida, los Miami Heat, por 124-133, impulsados por una actuación dominante de Paolo Banchero, quien cerró un mes de enero de alto nivel ofensivo.

El triunfo puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas para Orlando, que mejora su marca a 24-22 y empata precisamente con Miami (25-23) en el sexto puesto de la Conferencia Este. Para los Heat, la derrota corta una breve secuencia positiva de dos victorias seguidas como visitantes.

El partido quedó marcado por la amplia superioridad del quinteto titular de Orlando, que superó con claridad al de Miami en producción total. Las pérdidas de balón también inclinaron la balanza, con 18 errores de los Heat por solo 7 de los Magic, un diferencial decisivo en un duelo de ritmo alto.

Banchero volvió a ser el eje ofensivo del conjunto visitante con 31 puntos y 11 rebotes, cerrando un enero en el que ha promediado más de 24 puntos por partido. Anthony Black aportó 26 puntos, mientras que Desmond Bane sumó 23, pese a sufrir molestias físicas en el tercer cuarto.

En Miami, Simone Fontecchio fue el máximo anotador con 23 puntos, seguido de Norman Powell, con 22, y Bam Adebayo, que firmó un doble doble de 21 puntos y 10 rebotes. Jaime Jáquez Jr. terminó con 13 puntos en una actuación irregular, condicionada por cinco faltas personales y cuatro pérdidas en momentos sensibles del encuentro.

Inicio cambiante y reacción visitante

Tras un arranque desordenado por parte de ambos equipos, Orlando tomó ventaja temprana aprovechando errores consecutivos de Miami. Sin embargo, el Heat logró recomponerse gracias a su acierto exterior y al impulso de la segunda unidad, llegando incluso a ponerse por delante durante el segundo cuarto.

Al descanso, Miami mandaba 68-59, apoyado en un sólido rendimiento desde la línea de tres, mientras que Orlando mostraba dificultades desde el perímetro.

La dinámica cambió tras el paso por vestuarios. Los Magic regresaron con mayor intensidad defensiva y capitalizaron un nuevo tramo de pérdidas de Miami, lo que les permitió recuperar el control del partido. Una canasta de Banchero elevó la ventaja visitante a dobles dígitos al cierre del tercer cuarto.

Aunque los Heat amagaron con una remontada en el último periodo y llegaron a colocarse a tres puntos, Orlando respondió con un parcial contundente que enfrió el Kaseya Center. En los instantes finales, un tiro libre de Banchero y un tapón de Jalen Suggs sentenciaron el encuentro.

Ambos equipos volverán a verse las caras en marzo, en lo que será su quinto enfrentamiento de la temporada, una rareza en el calendario de la NBA motivada por su cruce previo en la NBA Cup. Por ahora, los Magic confirman que han sabido encontrar la fórmula para imponerse a su rival estatal.