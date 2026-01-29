Menu
Home/Farándula/Shakira rompe récord Guinness con la gira latina más exitosa de la historia

Shakira rompe récord Guinness con la gira latina más exitosa de la historia

Foto de archivo de la cantante colombiana Shakira. EFE/ Gaston Britos

La cantante colombiana Shakira estableció un nuevo récord mundial Guinness al protagonizar la gira de música latina más exitosa de todos los tiempos, tras recaudar 421,6 millones de dólares con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, según reportó este jueves el medio especializado Billboard.

De acuerdo con cifras de Billboard Boxscore, la artista de Barranquilla vendió 3,3 millones de boletos en 86 conciertos, superando así la marca que ostentaba el mexicano Luis Miguel, cuya gira Luis Miguel Tour 23-24 recaudó 409,5 millones de dólares con 2,9 millones de entradas vendidas.

El récord quedó prácticamente sellado el pasado 11 de diciembre en Buenos Aires, durante su presentación en el Estadio Vélez Sarsfield, cuando la gira ya había superado los 410 millones de dólares en ingresos, cifra suficiente para desbancar la marca anterior.

Con este logro, Shakira también dejó atrás otras giras recientes de alto impacto en la música latina. Entre ellas, la de Bad Bunny en 2022, que generó 314,1 millones de dólares con 1,9 millones de boletos vendidos, y la de Karol G, cuya gira Mañana Será Bonito recaudó 313,3 millones de dólares entre 2023 y 2024.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira ha consolidado con esta gira el mayor éxito comercial de su carrera. El tour contempla cerca de un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, tras su última presentación en Latinoamérica prevista para el 27 de febrero en Ciudad de México.

A lo largo de su trayectoria, la cantante ha vendido 4,9 millones de entradas en 206 espectáculos, acumulando ingresos totales por 529,7 millones de dólares, cifras que refuerzan su posición como una de las figuras más influyentes y exitosas de la música global.

Con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira no solo rompió récords de taquilla, sino que reafirmó su vigencia artística y su capacidad de convocatoria a escala mundial.

El Especialito

