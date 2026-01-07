Menu
Home/Recetas/Mazamorra morada: espesa, fragante y profundamente peruana

Mazamorra morada: espesa, fragante y profundamente peruana

Facebook
Twitter
Pinterest
© Ildipapp | Dreamstime.com

La mazamorra morada es uno de los postres más emblemáticos del Perú. Se elabora a partir del maíz morado, cocido lentamente con frutas, especias y azúcar, hasta lograr una textura espesa y sedosa. Su color intenso, su aroma a canela y clavo, y su sabor equilibrado entre dulce y frutal la convierten en un símbolo de identidad culinaria. Es especialmente popular durante el mes de octubre, pero se disfruta todo el año como un postre refrescante y lleno de carácter.

Ingredientes (6–8 porciones)

  • 2 tazas de maíz morado
  • 8 tazas de agua
  • 1 rama de canela
  • 3 clavos de olor
  • 1 cáscara de piña
  • 1 manzana verde picada
  • 1 taza de piña picada
  • ¾ a 1 taza de azúcar (al gusto)
  • ½ taza de fécula de maíz (maicena)
  • 1 taza de agua fría
  • Jugo de 1 limón

Preparación

1. Cocina el maíz

En una olla grande, coloca el maíz morado, el agua, la canela, los clavos, la cáscara de piña y la manzana. Cocina a fuego medio durante 45 minutos, hasta obtener un líquido de color morado intenso.

2. Cuela

Cuela el líquido y descarta los sólidos. Vuelve a colocar el líquido en la olla.

3. Endulza y agrega fruta

Añade el azúcar y la piña picada. Cocina a fuego medio durante 10 minutos para que los sabores se integren.

4. Espesa

Disuelve la fécula de maíz en la taza de agua fría. Agrégala poco a poco al líquido caliente, removiendo constantemente para evitar grumos.

5. Finaliza

Cocina sin dejar de mover hasta que la mezcla espese y tenga una textura uniforme y brillante. Retira del fuego y añade el jugo de limón.

6. Reposa

Deja enfriar ligeramente antes de servir. La mazamorra seguirá espesando al reposar.

Consejos

  • Remueve constantemente para lograr una textura lisa.
  • Ajusta el azúcar según la acidez de la fruta.
  • Se puede servir tibia o fría.
  • Acompaña tradicionalmente con arroz con leche.

La mazamorra morada es intensa, aromática y llena de tradición, un postre que conecta directamente con la historia y la cultura peruana.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Sándwich de salchicha con pimientos: jugoso, aromático y lleno de carácter
January 6, 7:00 AM
By
Recetas
Arroz con costra: dorado, intenso y con identidad levantina
January 5, 7:00 AM
By
Recetas
Causa peruana: fresca, estructurada y llena de identidad
January 4, 7:00 AM
By
Recetas
Fritanga colombiana o picada: abundante, rústica y hecha para compartir
January 3, 7:00 AM
By
Recetas
Arroz con leche: cremoso, fragante y lleno de tradición
January 2, 7:00 AM
By
Recetas
Asopao de resaca para el primero: espeso, revitalizante y hecho para empezar de nuevo
January 1, 7:00 AM
By
Recetas
French 75: burbujeante, cítrico y con elegancia atemporal
December 31, 7:00 AM
By
Recetas
Lentejas de Año Nuevo: abundantes, reconfortantes y llenas de simbolismo
December 30, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *