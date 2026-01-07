Mazamorra morada: espesa, fragante y profundamente peruana

La mazamorra morada es uno de los postres más emblemáticos del Perú. Se elabora a partir del maíz morado, cocido lentamente con frutas, especias y azúcar, hasta lograr una textura espesa y sedosa. Su color intenso, su aroma a canela y clavo, y su sabor equilibrado entre dulce y frutal la convierten en un símbolo de identidad culinaria. Es especialmente popular durante el mes de octubre, pero se disfruta todo el año como un postre refrescante y lleno de carácter.
Ingredientes (6–8 porciones)
- 2 tazas de maíz morado
- 8 tazas de agua
- 1 rama de canela
- 3 clavos de olor
- 1 cáscara de piña
- 1 manzana verde picada
- 1 taza de piña picada
- ¾ a 1 taza de azúcar (al gusto)
- ½ taza de fécula de maíz (maicena)
- 1 taza de agua fría
- Jugo de 1 limón
Preparación
1. Cocina el maíz
En una olla grande, coloca el maíz morado, el agua, la canela, los clavos, la cáscara de piña y la manzana. Cocina a fuego medio durante 45 minutos, hasta obtener un líquido de color morado intenso.
2. Cuela
Cuela el líquido y descarta los sólidos. Vuelve a colocar el líquido en la olla.
3. Endulza y agrega fruta
Añade el azúcar y la piña picada. Cocina a fuego medio durante 10 minutos para que los sabores se integren.
4. Espesa
Disuelve la fécula de maíz en la taza de agua fría. Agrégala poco a poco al líquido caliente, removiendo constantemente para evitar grumos.
5. Finaliza
Cocina sin dejar de mover hasta que la mezcla espese y tenga una textura uniforme y brillante. Retira del fuego y añade el jugo de limón.
6. Reposa
Deja enfriar ligeramente antes de servir. La mazamorra seguirá espesando al reposar.
Consejos
- Remueve constantemente para lograr una textura lisa.
- Ajusta el azúcar según la acidez de la fruta.
- Se puede servir tibia o fría.
- Acompaña tradicionalmente con arroz con leche.
La mazamorra morada es intensa, aromática y llena de tradición, un postre que conecta directamente con la historia y la cultura peruana.