Mazamorra morada: espesa, fragante y profundamente peruana

La mazamorra morada es uno de los postres más emblemáticos del Perú. Se elabora a partir del maíz morado, cocido lentamente con frutas, especias y azúcar, hasta lograr una textura espesa y sedosa. Su color intenso, su aroma a canela y clavo, y su sabor equilibrado entre dulce y frutal la convierten en un símbolo de identidad culinaria. Es especialmente popular durante el mes de octubre, pero se disfruta todo el año como un postre refrescante y lleno de carácter.

Ingredientes (6–8 porciones)

2 tazas de maíz morado

8 tazas de agua

1 rama de canela

3 clavos de olor

1 cáscara de piña

1 manzana verde picada

1 taza de piña picada

¾ a 1 taza de azúcar (al gusto)

½ taza de fécula de maíz (maicena)

1 taza de agua fría

Jugo de 1 limón

Preparación

1. Cocina el maíz

En una olla grande, coloca el maíz morado, el agua, la canela, los clavos, la cáscara de piña y la manzana. Cocina a fuego medio durante 45 minutos, hasta obtener un líquido de color morado intenso.

2. Cuela

Cuela el líquido y descarta los sólidos. Vuelve a colocar el líquido en la olla.

3. Endulza y agrega fruta

Añade el azúcar y la piña picada. Cocina a fuego medio durante 10 minutos para que los sabores se integren.

4. Espesa

Disuelve la fécula de maíz en la taza de agua fría. Agrégala poco a poco al líquido caliente, removiendo constantemente para evitar grumos.

5. Finaliza

Cocina sin dejar de mover hasta que la mezcla espese y tenga una textura uniforme y brillante. Retira del fuego y añade el jugo de limón.

6. Reposa

Deja enfriar ligeramente antes de servir. La mazamorra seguirá espesando al reposar.

Consejos

Remueve constantemente para lograr una textura lisa.

Ajusta el azúcar según la acidez de la fruta.

Se puede servir tibia o fría.

Acompaña tradicionalmente con arroz con leche.

La mazamorra morada es intensa, aromática y llena de tradición, un postre que conecta directamente con la historia y la cultura peruana.