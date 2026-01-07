Estados Unidos expresó este martes su agradecimiento a Ecuador por su colaboración en la lucha contra el narcoterrorismo y por su respaldo a las acciones de seguridad regional lideradas por Washington. El reconocimiento se produjo durante una llamada telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, según informó el Departamento de Estado.

Durante la conversación, Rubio destacó el compromiso de Ecuador con la estabilidad regional y compartió con Noboa detalles del operativo militar llevado a cabo el pasado 3 de enero en Venezuela. Esa acción culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos ante una corte federal en Nueva York.

El diálogo entre ambos funcionarios refuerza el alineamiento de Ecuador con la política de seguridad de Washington en la región. En el comunicado oficial, el Departamento de Estado subrayó que la cooperación entre Estados Unidos Ecuador narcoterrorismo es clave para enfrentar amenazas transnacionales que afectan a varios países del continente.

Ecuador se suma así a Argentina como uno de los gobiernos de orientación conservadora que han sido públicamente reconocidos por Estados Unidos tras la captura de Maduro. Ambos países han respaldado la narrativa estadounidense sobre la necesidad de actuar contra estructuras que, según Washington, combinan poder político con actividades criminales vinculadas al narcotráfico.

La postura ecuatoriana contrasta con la reacción de otras naciones latinoamericanas. Gobiernos como los de México, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile han rechazado abiertamente la operación militar encabezada por Estados Unidos en Caracas. Estos países han cuestionado el carácter unilateral de la acción y han advertido que podría sentar un precedente peligroso para la soberanía y la democracia en la región.

Pese a las críticas, Estados Unidos ha defendido la legalidad y la necesidad del operativo, insistiendo en que forma parte de una estrategia más amplia contra el narcoterrorismo. En ese marco, la cooperación Estados Unidos Ecuador narcoterrorismo es presentada por Washington como un ejemplo de coordinación regional frente a amenazas comunes.

El respaldo de Ecuador refuerza el bloque de aliados de Estados Unidos en un momento de fuerte polarización diplomática en América Latina, donde la captura de Maduro sigue generando divisiones profundas sobre el uso de la fuerza, la soberanía nacional y el futuro del equilibrio político regional.