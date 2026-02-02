Morat conciertos eeuu se ha convertido en una consigna clara para la banda colombiana. Tras años de giras y decenas de presentaciones en territorio estadounidense, el grupo asegura que sus shows siguen siendo espacios donde todo el mundo es bienvenido, incluso en un contexto marcado por redadas migratorias y un clima de tensión creciente.

En una entrevista reciente, los integrantes de Morat defendieron el derecho de los migrantes a vivir sin miedo. Además, subrayaron que la música puede funcionar como un lugar de encuentro y resguardo simbólico frente a la incertidumbre que generan los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocidos como ICE, que han dejado miles de detenidos y al menos dos personas muertas en las últimas semanas.

La banda, formada en Bogotá en 2011 por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza y los hermanos Simón y Martín Vargas, nació como un proyecto de amigos que alternaban estudios universitarios con presentaciones en bares. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese proyecto creció hasta consolidarse en escenarios de América y Europa.

Conciertos como espacios de encuentro

Para Morat, los conciertos deben estar por encima de la coyuntura política. Según explicó Martín Vargas, sus presentaciones buscan transmitir buena energía, apertura y acompañamiento. Por eso, insisten en que nadie debería sentirse excluido por su origen o situación migratoria.

Además, la banda ha construido una relación sólida con el público latino en Estados Unidos. Han tocado en recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, lo que refuerza su compromiso con una audiencia diversa. En ese sentido, morat conciertos eeuu representa una postura clara frente a la realidad que viven muchas comunidades.

Un contexto marcado por la migración

El debate migratorio también ha rodeado eventos masivos recientes. El próximo Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero en California, contará con un fuerte despliegue de seguridad federal, incluida la presencia de agentes de ICE. Este escenario ha generado inquietud entre sectores de la comunidad latina.

Sin embargo, Morat insiste en que sus conciertos deben ser un refugio emocional. Defienden el derecho de las personas a moverse y a vivir con tranquilidad, especialmente cuando no representan una amenaza para nadie.

Un año clave y una nueva etapa

Mientras tanto, la banda atraviesa un momento decisivo en su carrera. Antes de anunciar las primeras fechas de su gira mundial “Ya es mañana”, calificaron 2025 como un año para recordar. En ese período, ganaron su primer Latin Grammy con ese álbum y cerraron una gira por estadios.

Ahora, decidieron regresar al formato de arenas. El Movistar Arena de Bogotá será el punto de partida, seguido por nueve fechas en distintas ciudades de España. Según explicaron, este formato permite mayor control escénico y una cercanía distinta con el público.

Nostalgia, cometas y un vínculo que crece

El regreso a Bogotá tiene un componente emocional fuerte. La banda retoma símbolos de su infancia, como las cometas que vuelan cada agosto. Esa imagen conecta con la nostalgia y con una identidad compartida que atraviesa generaciones.

Asimismo, España ocupa un lugar especial en su historia. Allí, Morat consolidó un vínculo orgánico con el público tras recorrer el país de punta a punta. Finalmente, morat conciertos eeuu y su proyección internacional confirman que su música sigue funcionando como un puente. Un espacio donde, como ellos mismos dicen, el viento sopla igual para todos.