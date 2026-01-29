Menu
Home/Recetas/Negroni, proporción exacta y amargor que se aprende con el tiempo

Negroni, proporción exacta y amargor que se aprende con el tiempo

Facebook
Twitter
Pinterest
© Oleh Diachenko | Dreamstime.com

El Negroni no busca agradar de inmediato. Se construye sobre el amargor, el alcohol bien integrado y una proporción que no admite descuidos. Nació en Italia a principios del siglo XX y se mantuvo intacto por una razón simple. Funciona. Tres ingredientes en partes iguales que se sostienen entre sí sin que ninguno intente imponerse.

Este cóctel se sirve antes de la comida, cuando el paladar está atento y el ritmo todavía es lento. No se agita, no se decora en exceso y no se adapta a modas pasajeras. Se arma en el vaso, con hielo sólido y una rodaja de naranja que aporta aroma, no dulzor.

Ingredientes

  • 30 ml de ginebra
  • 30 ml de vermut rojo
  • 30 ml de Campari
  • Hielo en cubos grandes
  • Rodaja o piel de naranja

Preparación

  1. Llena un vaso corto con hielo hasta arriba.
  2. Añade la ginebra, el vermut rojo y el Campari en partes iguales.
  3. Remueve suavemente con una cuchara durante unos segundos para integrar y enfriar.
  4. Añade la rodaja o piel de naranja y sirve de inmediato.

Consejos útiles

  • Usa hielo grande y firme. El Negroni no debe diluirse rápido.
  • No cambies las proporciones. El equilibrio es el corazón del cóctel.
  • Un vermut de buena calidad marca la diferencia tanto como la ginebra.
  • Si resulta demasiado intenso al principio, dale tiempo. Es un trago que se aprende sorbo a sorbo.

El Negroni se bebe despacio y con atención. No refresca ni endulza, prepara. Abre el apetito y ordena el paladar. Es un cóctel que no necesita explicación larga ni presentación elaborada. Está hecho para quien entiende que el carácter también es un sabor.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Galletas de avena y pasas, textura casera y dulzor bien medido
January 28, 7:00 AM
By
Recetas
Ramen, caldo paciente y fideos que cuentan una historia
January 27, 7:00 AM
By
Recetas
Salmón con salsa cremosa de eneldo, equilibrio entre frescura y fuego
January 26, 7:00 AM
By
Recetas
Pastel invertido de pera, caramelo suave y fruta que manda
January 25, 7:00 AM
By
Recetas
Jerk chicken, fuego lento, especias y memoria caribeña
January 24, 7:00 AM
By
Recetas
Pho de pollo auténtico, un caldo claro para atravesar un fin de semana frío
January 23, 7:00 AM
By
Recetas
Arrabbiata, cuando el picante marca el ritmo
January 22, 7:00 AM
By
Recetas
Cau Cau, el color amarillo que define una cocina
January 21, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *