Papa rellena, fritura precisa y relleno que sostiene la memoria

La papa rellena es uno de esos platos que cruzan fronteras sin perder identidad. Aparece en Perú, el Caribe, Centroamérica y distintos rincones de América Latina, siempre reconocible y siempre adaptada a la cocina local. Cambia el relleno, cambia el acompañamiento, pero la idea central se mantiene. Papa bien trabajada, un centro sabroso y una fritura hecha con respeto.
Es comida de calle y de casa. Se come caliente, recién salida del aceite, con las manos o con cubiertos, según el contexto. No es ligera ni pretende serlo. Es un plato pensado para llenar, para sostener y para repetir.
Ingredientes
Para la papa
- 1 kg de papas
- Sal al gusto
- 1 huevo
- 2 cucharadas de harina de trigo
Para el relleno
- 300 g de carne molida de res
- 1 cebolla pequeña picada fina
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharada de pasta de ají amarillo o chile suave
- 1 cucharadita de comino
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal
Para empanizar y freír
- Harina de trigo
- Aceite vegetal para freír
Preparación
- Cocina las papas en agua con sal hasta que estén bien suaves. Escurre y aplástalas en caliente hasta obtener un puré seco.
- Deja enfriar un poco y añade el huevo y la harina. Mezcla hasta lograr una masa manejable. Reserva.
- Para el relleno, calienta un poco de aceite en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
- Añade el ajo, la carne molida, el comino, el ají, la sal y la pimienta. Cocina hasta que la carne esté bien dorada y sin líquido. Deja enfriar.
- Toma una porción de masa de papa, aplástala en la palma de la mano y coloca una cucharada del relleno en el centro.
- Cierra con cuidado formando una especie de óvalo, asegurándote de sellar bien.
- Pasa cada papa rellena ligeramente por harina.
- Fríe en aceite caliente a fuego medio hasta que estén doradas de manera uniforme.
- Retira y escurre sobre papel absorbente.
Consejos útiles
- El puré debe quedar seco. Si está húmedo, la papa se abre al freír.
- Deja enfriar el relleno antes de armar. El calor rompe la masa.
- No frías a fuego muy alto. El exterior se dora antes de calentarse por dentro.
- Se pueden armar con anticipación y refrigerar antes de freír.
La papa rellena se sirve caliente, sin demasiados adornos. Puede acompañarse con salsa criolla, ají o simplemente sola. Es un plato que no necesita explicación larga. Se entiende al partirlo y ver el contraste entre la papa y el relleno. Esa combinación, bien hecha, sigue siendo suficiente.