Papa rellena, fritura precisa y relleno que sostiene la memoria

La papa rellena es uno de esos platos que cruzan fronteras sin perder identidad. Aparece en Perú, el Caribe, Centroamérica y distintos rincones de América Latina, siempre reconocible y siempre adaptada a la cocina local. Cambia el relleno, cambia el acompañamiento, pero la idea central se mantiene. Papa bien trabajada, un centro sabroso y una fritura hecha con respeto.

Es comida de calle y de casa. Se come caliente, recién salida del aceite, con las manos o con cubiertos, según el contexto. No es ligera ni pretende serlo. Es un plato pensado para llenar, para sostener y para repetir.

Ingredientes

Para la papa

1 kg de papas

Sal al gusto

1 huevo

2 cucharadas de harina de trigo

Para el relleno

300 g de carne molida de res

1 cebolla pequeña picada fina

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de pasta de ají amarillo o chile suave

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal

Para empanizar y freír

Harina de trigo

Aceite vegetal para freír

Preparación

Cocina las papas en agua con sal hasta que estén bien suaves. Escurre y aplástalas en caliente hasta obtener un puré seco. Deja enfriar un poco y añade el huevo y la harina. Mezcla hasta lograr una masa manejable. Reserva. Para el relleno, calienta un poco de aceite en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Añade el ajo, la carne molida, el comino, el ají, la sal y la pimienta. Cocina hasta que la carne esté bien dorada y sin líquido. Deja enfriar. Toma una porción de masa de papa, aplástala en la palma de la mano y coloca una cucharada del relleno en el centro. Cierra con cuidado formando una especie de óvalo, asegurándote de sellar bien. Pasa cada papa rellena ligeramente por harina. Fríe en aceite caliente a fuego medio hasta que estén doradas de manera uniforme. Retira y escurre sobre papel absorbente.

Consejos útiles

El puré debe quedar seco. Si está húmedo, la papa se abre al freír.

Deja enfriar el relleno antes de armar. El calor rompe la masa.

No frías a fuego muy alto. El exterior se dora antes de calentarse por dentro.

Se pueden armar con anticipación y refrigerar antes de freír.

La papa rellena se sirve caliente, sin demasiados adornos. Puede acompañarse con salsa criolla, ají o simplemente sola. Es un plato que no necesita explicación larga. Se entiende al partirlo y ver el contraste entre la papa y el relleno. Esa combinación, bien hecha, sigue siendo suficiente.