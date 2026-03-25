París exhibe joyas del Siglo de Oro español en una muestra inédita

París se convierte esta primavera en punto de encuentro del arte barroco español. El museo Jacquemart-André acoge una exposición inédita que reúne obras maestras del Siglo de Oro, muchas de ellas procedentes de Nueva York y nunca antes vistas en Europa.

Bajo el título “Splendeurs du Baroque”, la muestra estará abierta al público desde el 26 de marzo hasta el 2 de agosto, ofreciendo un recorrido por uno de los periodos más brillantes de la pintura española.

Obras maestras que cruzan el Atlántico

La exposición ha sido posible gracias a un préstamo excepcional de la Hispanic Society of America, una institución fundada en 1904 y dedicada al estudio del arte y la cultura del mundo hispano.

En total, cerca de 40 obras han viajado desde Nueva York, incluyendo piezas de artistas como Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo.

Entre las más destacadas se encuentra el Retrato de una joven, atribuido a Velázquez, cuya identidad sigue siendo un misterio, así como Escena de cocina, una de sus primeras obras conocidas.

Un recorrido por el poder, la fe y la vida cotidiana

La muestra también explora el papel de la monarquía, con retratos como el de Felipe IV, y la pintura religiosa representada por figuras como El Greco.

Más allá de los grandes nombres, la exposición permite entender cómo el arte barroco reflejaba tanto la vida cotidiana como la espiritualidad y el poder político de la época.

El barroco más allá de España

Uno de los elementos más interesantes de la exposición es la inclusión de obras procedentes de América Latina, que muestran cómo el barroco evolucionó en las colonias.

Estas piezas revelan una mezcla de influencias europeas con identidades locales, dando lugar a estilos propios que no se limitaban a imitar a la metrópoli.

Un ejemplo es San Juan Bautista, del pintor mexicano Baltasar de Echave Ibía, considerado una de las primeras manifestaciones del estilo influenciado por Caravaggio en el continente americano.

Una colección con historia

La Hispanic Society of America, responsable del préstamo, cuenta con una de las colecciones más importantes del mundo en arte hispano, con cerca de 800.000 piezas entre pinturas, libros y objetos históricos.

Su fundador, Archer Milton Huntington, evitó adquirir obras directamente en España para no contribuir a la pérdida del patrimonio, optando por comprarlas en mercados internacionales.

Una oportunidad única en Europa

La magnitud del préstamo convierte esta exposición en un evento poco común. Muchas de las obras no habían regresado a Europa desde que salieron del continente.

La muestra ofrece así una oportunidad única para redescubrir el Siglo de Oro español y entender su influencia tanto en Europa como en América.