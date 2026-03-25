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El tráiler de ‘Spider-Man: A Brand New Day’ rompe récord histórico con más de 1.100 millones de vistas

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Imagen de archivo. EFE/EPA/ALLISON DINNER

El tráiler Spider-Man Brand New Day ya hizo historia antes de que la película llegue a los cines. El avance de la nueva entrega protagonizada por Tom Holland superó los 1.100 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el más visto de todos los tiempos.

El dato, respaldado por la firma Wavemetrix y recogido por medios especializados, confirma el enorme interés global por el regreso del superhéroe.

Un récord que cayó en cuestión de horas

El impacto fue inmediato. En solo ocho horas, el tráiler ya había superado el récord que mantenía ‘Deadpool & Wolverine’ (2024), que alcanzó 365 millones de reproducciones.

En sus primeras 24 horas, el adelanto acumuló 718,6 millones de vistas, superando ampliamente a ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), que había registrado 355,5 millones en el mismo periodo.

Un regreso muy esperado

La película marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker tras el éxito global de ‘No Way Home’, una de las producciones más taquilleras de Marvel.

El reparto incluye también a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Una historia más oscura para Peter Parker

Según la sinopsis oficial, la nueva entrega se sitúa cuatro años después de los eventos de la película anterior.

Peter Parker vive completamente solo, tras haberse borrado de la memoria de sus seres queridos, mientras continúa combatiendo el crimen en Nueva York.

Sin embargo, la presión de esa vida comienza a afectarlo, provocando cambios que podrían poner en riesgo su propia existencia.

Expectativa global antes del estreno

El éxito del tráiler confirma que la franquicia sigue siendo una de las más poderosas del cine actual.

Con cifras récord incluso antes del estreno, ‘Spider-Man: A Brand New Day’ se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año.

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