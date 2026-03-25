Tiger Woods no se rinde. A sus 50 años y después de múltiples lesiones, el legendario golfista estadounidense mantiene la mira puesta en el Masters de Augusta, uno de los torneos más importantes de su carrera.

El exnúmero uno del mundo aseguró que su objetivo es competir en la próxima edición, mientras continúa trabajando para recuperar su nivel tras su más reciente operación de espalda.

Un regreso marcado por el desgaste físico

Woods reconoció que su cuerpo ya no responde como antes. Admitió que la recuperación es más lenta que cuando tenía 24 o 25 años, aunque dejó claro que sigue comprometido con volver a competir.

En los últimos años ha enfrentado varias lesiones graves, incluida la rotura del tendón de Aquiles, además de someterse a múltiples cirugías, siendo la más reciente su séptima operación de espalda en octubre.

Sin decisión final, pero con intención clara

El golfista evitó confirmar su participación en Augusta, pero aseguró que continuará entrenando y evaluando su estado físico en los próximos días.

Explicó que estará practicando en casa y buscando mejorar su forma antes de tomar una decisión definitiva sobre su presencia en el torneo.

Por ahora, sí confirmó que asistirá a la tradicional cena de campeones, uno de los eventos más emblemáticos del Masters.

Augusta, un escenario especial en su carrera

El Masters tiene un significado particular para Woods. Ha ganado cinco veces en Augusta y ha competido allí desde que tenía 19 años.

El torneo no solo representa un reto deportivo, sino también un vínculo personal y familiar construido a lo largo de décadas.

Sensaciones tras volver a competir

Woods regresó recientemente a la acción en la liga virtual TGL, una competición por equipos que utiliza simuladores.

Sobre esa experiencia, explicó que el ritmo de juego es diferente al golf tradicional, lo que cambia las sensaciones en cada golpe.

Aun así, se mostró satisfecho con su rendimiento y destacó que disfrutó volver a competir, aunque sea en un formato distinto.

Expectativa ante un posible regreso

La posible presencia de Tiger Woods en el Masters sigue generando expectativa en el mundo del golf.

Más allá de su estado físico, su participación tendría un impacto significativo, tanto por su legado como por la conexión que mantiene con los aficionados.