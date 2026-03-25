Mundial 2026 ya tiene banda sonora. La agrupación lanzó este martes ‘Un solo corazón’, el tema oficial que acompañará a la selección mexicana durante la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La canción fue presentada en Ciudad de México y busca convertirse en un símbolo de unión entre jugadores y aficionados de cara al torneo que arranca el 11 de junio.

Una canción pensada para jugadores y afición

El vocalista Adelaido ‘Payo’ Solís explicó que el tema fue creado con la intención de conectar directamente con el espíritu del equipo y su gente.

Según contó, los jugadores de la selección mexicana escucharon la canción antes de su lanzamiento y reaccionaron de forma positiva, incluso bailándola en grupo.

La idea central es clara: no solo representar a los 26 jugadores en la cancha, sino a millones de mexicanos dentro y fuera del país.

Un mensaje de identidad y unidad

El título ‘Un solo corazón’ refleja esa intención de unión. La banda apuesta por un mensaje que trasciende el fútbol y conecta con la identidad cultural.

Grupo Frontera, integrado por músicos con raíces mexicanas y estadounidenses, destacó que su música busca unir a la comunidad hispanohablante.

La agrupación también subrayó que el sentimiento de ser mexicano no depende del lugar de nacimiento, sino de la conexión cultural y emocional.

Música y fútbol, una conexión natural

Durante el evento, los integrantes compartieron anécdotas sobre su relación con el fútbol y el vínculo que existe entre ambos mundos.

El bajista Alberto ‘Beto’ Acosta aseguró que muchos futbolistas tienen una conexión natural con la música, al punto de considerarlos “músicos frustrados”.

Entre los ejemplos mencionaron al jugador Israel Reyes, quien, según relataron, suele cantar sus temas en el vestuario.

Presentación con figuras del fútbol y la industria

El lanzamiento se realizó en un evento privado que contó con la presencia del exfutbolista Pável Pardo, quien destacó la pasión del aficionado mexicano en los mundiales.

También participaron directivos de Amazon Music, plataforma donde estará disponible el tema.

Además, se anunció que en las próximas semanas se estrenará el videoclip oficial, que incluirá la participación de jugadores de la selección mexicana como Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa.

Un lanzamiento con alcance global

Grupo Frontera, que figura entre los artistas más escuchados a nivel mundial, apuesta a que ‘Un solo corazón’ trascienda fronteras, especialmente en Estados Unidos y países de habla hispana.

Con este lanzamiento, la música vuelve a posicionarse como parte esencial de la experiencia mundialista, acompañando la emoción dentro y fuera de la cancha.