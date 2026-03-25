Nicolás Maduro corte Nueva York vuelve a estar en el centro de la atención este jueves con la segunda audiencia del exmandatario venezolano ante el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan.

El proceso forma parte de un caso federal que avanza desde su captura en enero de 2026, tras una operación estadounidense en Caracas.

Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad donde están detenidos acusados de alto perfil.

Cargos graves y una defensa en disputa

El exlíder venezolano enfrenta varios cargos federales, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas.

En su primera comparecencia, se declaró no culpable y se definió como un “prisionero de guerra”, marcando la línea de su estrategia legal.

Su defensa ha solicitado recientemente la desestimación del caso, alegando que el acceso a fondos para pagar abogados ha sido restringido, lo que consideran una violación de sus derechos.

La postura de la Fiscalía

Mientras tanto, la Fiscalía ha pedido limitar el acceso de los acusados a ciertas pruebas, argumentando riesgos de seguridad.

Las autoridades estadounidenses sostienen que existe la posibilidad de que información sensible pueda ser utilizada para intimidar a testigos o interferir en el proceso judicial.

Una audiencia clave en un proceso complejo

La audiencia de este jueves será determinante para definir el rumbo del caso, en un proceso que expertos consideran largo y de alta complejidad.

Se espera que el juicio formal no comience hasta dentro de uno o dos años, mientras el tribunal resuelve las distintas mociones presentadas por ambas partes.

Un caso con impacto internacional

El proceso contra Nicolás Maduro no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas y geopolíticas.

Se trata de un caso sin precedentes que mantiene la atención internacional, tanto por el perfil del acusado como por las consecuencias que podría tener en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.