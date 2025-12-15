El cantante británico Cliff Richard, de 85 años, reveló que en el último año fue sometido a tratamiento por cáncer de próstata, una enfermedad que, según afirmó, ha desaparecido “por el momento”, aunque reconoció que no es posible predecir si volverá.

En una entrevista emitida este lunes por la cadena ITV, el artista explicó que el diagnóstico se produjo durante una revisión médica previa a una gira de conciertos por Australia y Nueva Zelanda. Gracias a la detección temprana, el cáncer no se propagó a otras partes del cuerpo.

“Por suerte, no ha hecho metástasis. No se ha extendido a los huesos ni nada parecido”, señaló Richard, quien aprovechó para respaldar las peticiones de diversos sectores que reclaman un programa nacional de detección periódica del cáncer de próstata dentro del sistema público de salud.

El intérprete calificó de “absolutamente ridículo” que no exista un plan de control preventivo accesible para todos los hombres y cuestionó la postura de las autoridades sanitarias.

“Tenemos Gobiernos que velan por nuestro país y sus habitantes, así que no entiendo cómo se puede decir: ‘Podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero no hacemos esto por estas personas’”, afirmó.

Richard subrayó que el acceso a pruebas preventivas debería ser igualitario y permitir iniciar tratamientos de forma temprana, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de éxito.

“Todos merecemos tener la misma oportunidad de hacernos una prueba y comenzar los tratamientos a tiempo. Solo llevo un año conviviendo con el cáncer, pero cada vez que hablo con alguien, este tema sale a la luz. Creo que el Gobierno debe escucharnos”, insistió.

Las declaraciones del cantante se producen pocos días después de que el rey Carlos III anunciara en un mensaje televisado que el tratamiento contra el cáncer que padece —cuya naturaleza no ha sido revelada— se reducirá el próximo año.

“El diagnóstico precoz, sencillamente, salva vidas”, afirmó el monarca británico, de 77 años, quien hizo público su cáncer a principios de 2024.