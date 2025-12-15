Menu
Home/Noticias/Tiroteo en la Universidad de Brown deja dos muertos y sigue la búsqueda del atacante

Tiroteo en la Universidad de Brown deja dos muertos y sigue la búsqueda del atacante

Facebook
Twitter
Pinterest
Composición de dos capturas del vídeo difundido por el Departamento de Policía de Providence donde se ve la persona de interés en el caso del Tiroteo de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, explicó el centro en un comunicado. EFE/Departamento de Policía de Providence /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Las autoridades de Estados Unidos continúan este lunes la búsqueda del responsable del tiroteo ocurrido el pasado sábado en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence, Rhode Island, que dejó al menos dos personas muertas y ocho heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ella Cook, una joven originaria de Birmingham, Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, estudiante de la universidad y natural de Uzbekistán.

El reverendo Craig Smalley, de la Catedral del Adviento en Birmingham, confirmó durante una misa el fallecimiento de Cook, a quien describió como “una luz increíble, sensata, fiel y brillante” dentro de su comunidad religiosa.

Por su parte, la familia de Umurzokov lo recordó en una campaña de recaudación en GoFundMe como una persona “amable, divertida e inteligente”. Según sus familiares, soñaba con convertirse en neurocirujano y se caracterizaba por ayudar a quienes lo rodeaban.

Mientras tanto, la policía de Providence continúa investigando el ataque tras liberar el domingo a un sospechoso preliminar. El jefe policial de la ciudad, Oscar Perez, explicó en una rueda de prensa que se siguió “una pista específica”, pero que tras revisar todas las pruebas se determinó que el individuo detenido no estaba vinculado con el tiroteo.

“La investigación nos dirá qué pistas son válidas y cuáles deben descartarse. No se trata de un error, así es como funcionan las investigaciones”, afirmó Perez.

En la misma línea, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señaló que este tipo de casos pueden requerir cambios de enfoque. “A veces sigues una dirección y luego necesitas reorganizarte. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas”, explicó.

Las autoridades confirmaron que el video difundido en redes sociales, donde se observa a un sospechoso caminando por una acera con gorro y abrigo oscuros, sigue siendo considerado una pista relevante. Asimismo, indicaron que están recopilando más imágenes de cámaras de seguridad para avanzar en la identificación del atacante.

La policía de Providence aseguró en su cuenta de X que la investigación “sigue activa” y subrayó que, hasta el momento, no se ha detectado “ninguna amenaza específica” contra la comunidad.

Por su parte, la Universidad de Brown informó que está trabajando para reforzar las medidas de seguridad en el campus y pidió a estudiantes y empleados extremar precauciones durante sus actividades. En un comunicado publicado en su sitio web, la institución indicó que el personal considerado esencial debe continuar acudiendo a sus puestos de trabajo.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Avión de JetBlue evita colisión en el Caribe tras cruzarse con aeronave militar de EE. UU.
December 15, 8:15 AM
By
Noticias
Rob Reiner y su esposa son hallados muertos en su casa de Los Ángeles; investigan posible crimen familiar
December 15, 8:00 AM
By
Noticias
Pdvsa denuncia un ataque cibernético y lo vincula a la presión de EE.UU. sobre el petróleo venezolano
December 15, 7:00 AM
By
Noticias
Estados Unidos advierte que tomará medidas contra Ruanda por el conflicto en el este del Congo
December 13, 8:00 AM
By
Noticias
Crisis postelectoral en Honduras: cinco claves para entender el bloqueo político
December 13, 8:00 AM
By
Noticias
Trump minimiza fotos con Jeffrey Epstein publicadas por el Congreso
December 13, 7:00 AM
By
Noticias
Estados Unidos incauta un petrolero con crudo venezolano y eleva la tensión con Caracas
December 13, 6:00 AM
By
Noticias
María Corina Machado descarta una gira europea y se enfoca en su regreso a Venezuela
December 12, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *