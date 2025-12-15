Las autoridades de Estados Unidos continúan este lunes la búsqueda del responsable del tiroteo ocurrido el pasado sábado en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence, Rhode Island, que dejó al menos dos personas muertas y ocho heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ella Cook, una joven originaria de Birmingham, Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, estudiante de la universidad y natural de Uzbekistán.

El reverendo Craig Smalley, de la Catedral del Adviento en Birmingham, confirmó durante una misa el fallecimiento de Cook, a quien describió como “una luz increíble, sensata, fiel y brillante” dentro de su comunidad religiosa.

Por su parte, la familia de Umurzokov lo recordó en una campaña de recaudación en GoFundMe como una persona “amable, divertida e inteligente”. Según sus familiares, soñaba con convertirse en neurocirujano y se caracterizaba por ayudar a quienes lo rodeaban.

Mientras tanto, la policía de Providence continúa investigando el ataque tras liberar el domingo a un sospechoso preliminar. El jefe policial de la ciudad, Oscar Perez, explicó en una rueda de prensa que se siguió “una pista específica”, pero que tras revisar todas las pruebas se determinó que el individuo detenido no estaba vinculado con el tiroteo.

“La investigación nos dirá qué pistas son válidas y cuáles deben descartarse. No se trata de un error, así es como funcionan las investigaciones”, afirmó Perez.

En la misma línea, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señaló que este tipo de casos pueden requerir cambios de enfoque. “A veces sigues una dirección y luego necesitas reorganizarte. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas”, explicó.

Las autoridades confirmaron que el video difundido en redes sociales, donde se observa a un sospechoso caminando por una acera con gorro y abrigo oscuros, sigue siendo considerado una pista relevante. Asimismo, indicaron que están recopilando más imágenes de cámaras de seguridad para avanzar en la identificación del atacante.

La policía de Providence aseguró en su cuenta de X que la investigación “sigue activa” y subrayó que, hasta el momento, no se ha detectado “ninguna amenaza específica” contra la comunidad.

Por su parte, la Universidad de Brown informó que está trabajando para reforzar las medidas de seguridad en el campus y pidió a estudiantes y empleados extremar precauciones durante sus actividades. En un comunicado publicado en su sitio web, la institución indicó que el personal considerado esencial debe continuar acudiendo a sus puestos de trabajo.