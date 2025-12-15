Menu
Avión de JetBlue evita colisión en el Caribe tras cruzarse con aeronave militar de EE. UU.

Avión de JetBlue evita colisión en el Caribe tras cruzarse con aeronave militar de EE. UU.

Un avión de la aerolínea estadounidense JetBlue estuvo a punto de protagonizar una colisión en el aire el pasado viernes en el Caribe, después de que una aeronave militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se cruzara en su trayectoria durante el ascenso.

El vuelo 1112 de JetBlue, procedente de Curazao y con destino al aeropuerto JFK de Nueva York, se vio obligado a detener su ascenso para evitar el impacto con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible, según confirmaron este domingo medios locales que tuvieron acceso a grabaciones del piloto con el control de tráfico aéreo.

“Casi tuvimos una colisión en el aire”, dijo el piloto del avión comercial en una comunicación que fue filtrada a la prensa. Según su relato, la aeronave militar pasó directamente frente al avión de pasajeros a una distancia estimada de entre dos y cinco millas, volando a la misma altitud.

“Era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se cruzó en nuestra ruta y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso”, explicó el piloto en la grabación.

El portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, confirmó que la aerolínea notificó el incidente a las autoridades federales estadounidenses, aunque no ofreció más detalles sobre posibles investigaciones en curso.

El incidente ocurre en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en la región. Desde el pasado verano, el Pentágono mantiene un amplio despliegue en aguas del Caribe con el objetivo declarado de interceptar embarcaciones utilizadas para el narcotráfico, operaciones que Washington vincula con redes criminales asociadas al Gobierno venezolano.

Además, el mes pasado la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una advertencia a las aerolíneas estadounidenses para que extremen las precauciones al sobrevolar el espacio aéreo venezolano y zonas cercanas, citando un deterioro de la seguridad y un aumento de la actividad militar en la región.

Hasta el momento, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente.

