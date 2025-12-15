Un apretón de manos y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India han tenido un precio superior a los 11.000 dólares para algunos aficionados, según consta en la página oficial del organizador de la experiencia, en el marco de la gira de tres días del futbolista por varias ciudades del país.

El paquete premium, de carácter exclusivo y con cupos limitados, incluye un encuentro personal con el jugador argentino, una fotografía individual, acceso a asientos preferenciales en el evento deportivo y una camiseta oficial de la selección argentina firmada por Messi.

De acuerdo con medios locales, algunos encuentros privados organizados a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP habrían alcanzado cifras aún más elevadas, de hasta un crore de rupias, equivalente a unos 120.000 dólares.

Además de estas experiencias de alto costo, la organización del tour informó que los eventos abiertos al público general cuentan con entradas cuyos precios parten de aproximadamente 3.500 rupias, unos 42 dólares, para las localidades más económicas.

Messi, campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, afronta este lunes la última jornada de su visita a la India, la primera en catorce años desde su anterior viaje en 2011. La agenda del jugador ha estado marcada por un fuerte dispositivo de seguridad y una intensa atención mediática.

La recta final del viaje se produce tras el evento fallido del pasado sábado en la ciudad de Calcuta, donde un acto multitudinario en el estadio Salt Lake tuvo que ser interrumpido a los 22 minutos. El futbolista fue evacuado después de que se produjeran lanzamientos de objetos desde las gradas.

La polémica se originó dentro del recinto, donde miles de asistentes denunciaron graves problemas de organización. Muchos aseguraron haber pagado entradas de alto costo sin poder ver al jugador debido a la presencia de un cordón de políticos, funcionarios y personal de seguridad que bloqueó la visibilidad.

En el marco de la investigación abierta por estos hechos, la Policía detuvo al promotor responsable de la gestión del evento en Calcuta, quien fue enviado el domingo a 14 días de custodia policial. Las autoridades regionales anunciaron además la creación de un comité especial para depurar responsabilidades.