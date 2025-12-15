Menu
Rob Reiner y su esposa son hallados muertos en su casa de Los Ángeles; investigan posible crimen familiar

Rob Reiner (derecha) y Michelle Reiner (izquierda) llegan a la ceremonia de entrega de medallas en honor a los galardonados de la 46.ª edición de los Premios Kennedy Center Honors en el Departamento de Estado en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2023 (reeditado el 15 de diciembre de 2025). En la noche del 14 de diciembre de 2025, los cuerpos de dos personas, un hombre de 78 años y una mujer de 68, fueron encontrados en una casa en Brentwood propiedad de Reiner. Un comunicado emitido por la familia Reiner confirmó la muerte de Rob Reiner, de 78 años, y de su esposa Michele Singer Reiner, de 68. Según un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles, los detectives de la División de Robos y Homicidios se están encargando del caso. (Cine) EFE/EPA/Ron Sachs / POOL

El director estadounidense Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Reiner, fueron hallados muertos este domingo en su residencia del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, con heridas compatibles con un acuchillamiento, informaron medios locales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica alrededor de las 15:30 hora local (23:30 GMT) y, al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron los cuerpos sin vida de la pareja. Rob Reiner tenía 78 años y Michele Reiner, 68.

Según reportó la web TMZ, las autoridades investigan el caso como un posible homicidio cometido por un familiar, después de que una de las hijas de la pareja encontrara los cuerpos y alertara a la Policía. La mujer habría indicado que un miembro cercano de la familia podría estar implicado en el crimen.

Hasta el momento, la Policía de Los Ángeles no ha confirmado públicamente la identidad del sospechoso. No obstante, la revista People informó que múltiples fuentes señalan al hijo mediano del matrimonio, Rick Reiner, de 32 años, como presunto responsable, una versión que sigue sin respaldo oficial de las autoridades.

Otros medios estadounidenses se limitan a indicar que un familiar cercano está siendo interrogado mientras continúa la investigación. Las autoridades han adelantado que ofrecerán más detalles a lo largo del día.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, no había señales de entrada forzada en la vivienda, un elemento que refuerza la hipótesis de que el agresor conocía a las víctimas.

Rob Reiner, reconocido director y actor, fue el autor de películas emblemáticas como When Harry Met Sally… (1989) y The Wolf of Wall Street (2013). Junto a Michele Reiner, productora de varios de sus proyectos, formó una de las parejas más conocidas de la industria cinematográfica estadounidense.

El matrimonio se casó en 1989 y tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy. Nick Reiner participó como coguionista en Being Charlie (2015), una película inspirada en experiencias personales relacionadas con problemas de adicción.

La muerte de los Reiner ha generado una fuerte conmoción en el ámbito artístico y político de Estados Unidos, donde Rob Reiner era una figura ampliamente reconocida tanto por su trayectoria en el cine como por su activismo público.

La investigación continúa abierta.

