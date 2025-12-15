Menu
Integrantes de la banda colombiana Morat se presentan como parte de su gira 'Asuntos Pendientes' este sábado, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

La banda colombiana de pop Morat cerró este sábado su gira de 2025, titulada Asuntos pendientes, con su primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choli, uno de los escenarios más emblemáticos del Caribe.

El espectáculo marcó el debut del grupo en la principal sala de conciertos del archipiélago y puso fin a un recorrido por varios países de Latinoamérica.

“Es nuestra segunda vez en Puerto Rico y para ser nuestra segunda venida estamos tocando en un sitio tan emblemático como el Choli. Es una locura, es un honor y es un regalo que nos están haciendo esta noche”, expresó Juan Pablo Isaza, uno de los vocalistas del cuarteto.

Isaza, junto a Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas, abrió la noche con Faltas tú, uno de los temas más escuchados de su más reciente álbum, y con Cómo te atreves, una de sus canciones más populares, que desató la euforia del público desde los primeros minutos.

Antes de interpretar Segundos platos, Isaza se dirigió a los asistentes con una reflexión sobre el desamor: “Olvidar es difícil, pero se puede. Extrañar es difícil, pero se logra. Sin embargo, ser el segundo plato es una cosa muy complicada”.

El público, que llenó el coliseo y encendió las linternas de sus teléfonos móviles, cantó a coro versos como “existe amor a primera vista” durante A dónde vamos, uno de los momentos más emotivos del concierto.

Villamil destacó además el valor simbólico de la noche: “Hoy es muy importante para nosotros. Estamos tocando en Puerto Rico, es el último concierto del año y además hoy cumplimos 14 años como banda”.

Durante el show, Morat sorprendió al invitar al escenario a una pareja comprometida que pidió a Isaza interpretar Aprender a quererte al piano, un gesto que provocó una ovación generalizada.

Canciones como Dos mil algo, Cuando nadie ve, Mi suerte, Salir con vida y Date la vuelta mantuvieron la energía del público durante más de dos horas, mientras Simón Vargas animó al coliseo con su característico despliegue escénico en Amor con hielo.

El concierto culminó con Besos en guerra, uno de los temas más icónicos del grupo, haciendo saltar a los asistentes y cerrando una noche cargada de emoción.

Con la gira Asuntos pendientes, Morat recorrió países como México, Panamá, Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay, presentándose en escenarios que no había visitado en tours anteriores.

La banda se despidió de los escenarios hasta el próximo año prometiendo regresar a Puerto Rico. En mayo lanzaron su quinto álbum de estudio, Ya es mañana (YEM), con el que ganaron el Latin Grammy a mejor álbum de pop/rock.

Morat anunció además que en 2026 llevará su YEM World Tour a varias ciudades de España, entre ellas Barcelona, Pamplona, Valencia, Sevilla y Madrid.

El Especialito

