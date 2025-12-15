Los Angeles Lakers se recuperaron este domingo de su eliminación en la NBA Cup con una victoria ajustada por 114-116 ante los Phoenix Suns, en una jornada de la NBA marcada también por la exhibición sin recompensa de Stephen Curry y la histórica paliza de los Brooklyn Nets a los Milwaukee Bucks.

Lakers (18-7) y Suns (14-12) se quedaron a las puertas de viajar a Las Vegas tras caer en los cuartos de final de la NBA Cup ante los San Antonio Spurs y los Oklahoma City Thunder, respectivamente, pero el duelo en Phoenix sirvió como alivio para el equipo angelino.

Los Lakers llegaron a tener una ventaja de 20 puntos en el último cuarto, aunque Phoenix reaccionó con un parcial de 35-14 y se puso por delante 114-113 con un triple de Dillon Brooks a falta de 12 segundos. Sin embargo, el intento de remontada quedó frustrado y Los Ángeles sentenció el partido desde la línea de tiros libres.

Luka Doncic fue el máximo anotador de los Lakers con 29 puntos, aunque firmó una noche errática en el tiro, con un 7 de 25 en tiros de campo y un 2 de 14 desde la línea de tres. LeBron James aportó 26 puntos y Deandre Ayton sumó 20 puntos y 13 rebotes.

Por los Suns, Devin Booker regresó tras perderse los cuartos de final de la NBA Cup y terminó con 27 puntos.

Curry deslumbra, pero Warriors caen

En Portland, Stephen Curry firmó una actuación espectacular con 48 puntos y 12 triples, pero los Golden State Warriors perdieron 136-131 ante los Trail Blazers. El base falló sus últimos cuatro intentos ofensivos en los minutos decisivos, incluidos dos triples, en un final que lo dejó como héroe y villano de la noche.

Curry terminó con un impresionante 12 de 19 en triples (63,2 %), en un partido que tuvo 20 cambios de liderazgo y 14 empates. Por Portland, Shaedon Sharpe y Jerami Grant anotaron 35 puntos cada uno, mientras que Deni Avdija sumó 26.

Paliza histórica de Brooklyn

La nota más contundente de la jornada la protagonizaron los Brooklyn Nets, que aplastaron 127-72 a los Milwaukee Bucks, una diferencia de 45 puntos, la mayor de su temporada. Sin Giannis Antetokounmpo, Milwaukee continúa en caída libre, con un balance de 2-8 sin su estrella.

Hasta nueve jugadores de Brooklyn terminaron en dobles dígitos, liderados por el novato ruso Egor Dëmin, con 17 puntos. El entrenador Jordi Fernández no pudo dirigir al equipo por enfermedad y fue reemplazado por su asistente Steve Hetzel.

Otros resultados destacados

En el resto de la jornada, los Atlanta Hawks vencieron 120-117 a los Philadelphia 76ers; los Washington Wizards derrotaron 89-108 a los Indiana Pacers; los Charlotte Hornets superaron 111-119 en la prórroga a los Cleveland Cavaliers; los New Orleans Pelicans ganaron 104-114 a los Chicago Bulls; y los Minnesota Timberwolves vencieron 117-103 a los Sacramento Kings con 24 puntos y 10 rebotes de Julius Randle.